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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي كروم وإيدج.. توقفوا عن استخدام هذه الميزة

تحذير لمستخدمي الانترنت
تحذير لمستخدمي الانترنت

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي كروم وإيدج، من خطأ فادح يقعون فيه عند استخدام متصفحات الإنترنت، قد يشكل خطورة كبيرة على خصوصيتهم وحماية البيانات.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، يقوم الملايين من مستخدمي الإنترنت بحفظ كلمات المرور بمتصفحات الويب، وبالرغم من أنها ميزة مفيدة إلا أنها وفقا لتحذيرات الخبراء فهي ممارسة شائعة جدا وعادة ما تعتبر آمنة تماما، إلا أن الهاكرز يستغلونها مؤخرا ضد الأشخاص الذين يعملون من المنزل للحصول على كلمات المرور الخاصة بهم والمخزنة في متصفحات الويب الشهيرة.

 

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

احذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج لهذه الأسباب

 

احذر استخدام ميزة حفظ كلمات المرور على متصفح كروم وإيدج

وهى من أبرز المزايا التي يوفرها متصفح جوجل كروم وإيدج من مايكروسوفت، وهى مصممة لمساعدة المستخدمين للتخلص من متاعب تذكر تفاصيل تسجيل الدخول لكل موقع، حيث تساعدهم على حفظ كلمات المرور الخاصة بمواقع الويب التي يقومون بزيارتها، و بمجرد حفظ كلمة المرور يقوم المتصفح بملئها تلقائيا في المرة التالية التي تقوم فيها المستخدم بتسجيل الدخول إلى أي من تلك المواقع عبر متصفح الإنترنت.

ولكن وفقا للباحثين في مجال تكنولوجيا المعلومات، قد تشكل ميزة حفظ كلمات المرور هذا ضرارا كبيرا بالنسبة للمستخدمين، حيث يحذر الخبراء من استخدام مثل هذه الميزات في أي متصفح بسبب خرق أمني أخير أدى إلى اختراق شركة ما خلال الأيام الماضية.

وأشار الخبراء الأمنيون، إلى أن الجهات الفاعلة السيئة لهذه الحادثة، تمكنت من استغلال الأزمة التي يواجها العاملين في بعض الشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما أجبرهم  على العمل من المنزل وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

ووففا لخبراء الأمن بمختبرات AhnLab، فإن موظف يعمل عن بُعد قد وقع ضحية أثناء استخدامه خدمة VPN من أجل الوصول إلى شبكة شركته، حيث كان الشخص يقوم بعمله على جهاز مشترك مع آخرين يعيشون معهم، ولم يدرك أن جهازه مصاب بنوع من البرامج الضارة المخترقة يسمى Redline Stealer.

وباستخدام Redline Stealer، تمكن المتسللون سرقة معلوماته الشخصية وتفاصيل الحساب وكلمات المرور الحساسة من مواقع مختلفة، بما في ذلك معلومات الوصول إلى الشبكة الافتراضية VPN الخاصة بالشركة، وقاموا باستغلالها فيما بعد لتسجيل الدخول والتنقيب عن بيانات الأعمال الخاصة بعد ثلاثة أشهر.


وما زاد الطين بلة، أن هذا النوع من البرامج الضارة، تمكن من تجاوز نظام الحماية لبرنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الضحية، وأوضح فريق AhnLab، أنه على الرغم من أن ميزة تخزين بيانات اعتماد الحساب للمتصفحات مريحة للغاية، ولكن قد يتم تسريب تلك البيانات المخزنة على الجهاز عند إصابته ببرامج ضارة.

ولذلك، يوصى خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بالامتناع عن استخدام ميزة حفظ كلمات المرور عبر متصفح كروم وإيدج واستخدام البرامج من مصادر واضحة فقط، إذ يستغلها الهاكرز منذ مارس 2020، عندما بدأ الوباء في الانتشار، ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد عمليات الاحتيال على ضد مستخدمي متصفحات الإنترنت، والتي استهدفت الملايين من خلال عمليات الاحتيال المسماة Covid Pass التي تخدع الناس من أجل الحصول على أموال وبيانات حساسة.

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