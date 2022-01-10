19إصابة وحالتي وفاة.. ذعر بالوسط الفني في 2022 بسبب كورونا.. صور وفيديو

ضرب فيروس كورونا مجموعة كبيرة من العاملين الوسط الفني خلال الأيام الأولى من بداية العام الجديد 2022 .

وخلال 10 أيام أصيب 19 شخصا من الوسط الفني فيما توفي 2 من الاعلاميين الكبار هما إبراهيم حجازي ووائل الابراشي .

أحمد فهمى وهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن اصابتها وزوجها احمد فهمى بفيروس كورونا .

وقالت هنا الزاهد : “انا و احمد ايجابي كورونا. اي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”.

تامر حبيب

أعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بڤيروس كورونا، ونشر تامر حبيب، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وكتب :" إيجابي كورونا بعون الله .. قدر الله وما شاء فعل".

بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بمتحور أوميكرون، في منشور لها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” .

وكتبت بسمة وهبة عبر “إنستجرام” قائلة: "سنتين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر.. أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يا رب أعنا".

عمرو أديب ولميس الحديدي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا.

المؤلف أيمن سلامة

نشر المؤلف أيمن سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أيمن سلامة : “الحمدلله .. إيجابي كورونا رغم حصولي على التطعيم (جونسون)”

مها الصغير

كشفت الإعلامية مها الصغير ؛ زوجة الفنان أحمد السقا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مها الصغير تعليقا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الاخر بالفيروس لتول أنها ايضا أصيبت بالفيروس.

محمد كيلاني

أعلن الفنان محمد كيلاني إصابته بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19»، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين أصيبوا بالوباء العالمي.

وكتب «الكيلاني» منشورا عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلًا :«الحمد لله، إيجابي كورونا».

عبد الرحمن أبو زهرة

أصيب الفنان المخضرم عبد الرحمن أبو زهرة بالفيروس، ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى العزل بالعجوزة. وكتبت ابنته سحر أبو زهرة عبر حسابها على «فيسبوك»: «بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100 في المائة». وحصل أبو زهرة البالغ من العمر 88 عاماً، على 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل الأطباء يأملون في استقرار حالته وعبوره لأزمة إصابته بالفيروس بسلام.

أحمد حاتم

أكد الفنان أحمد حاتم إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، ليلحق حاتم بعدد كبير من النجوم الذين كشفوا عن إصابتهم مؤخرا.

المخرج علي بدر خان

اُصيب المخرج الكبير علي بدرخان، بفيروس كورونا المستجد وتم الإعلان عن إصابته خلال جائزة ساويرس الثقافية.

فايا يونان:

أعلنت الفنانة السورية فايا يونان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ونشرت فايا يونان عبر خاصية ستورى علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت فيه " بعد سنتين من جائحة كورونا وجرعتين من اللقاح صار عندي كورونا ".

وتابعت :" صح الأعراض محمولة ومش خطيرة، ومثل أي إنفلونزا، بس لا يعني إنها مش سئيلة.. انتبهوا على حالكم، يمكن لو مو آخذة اللقاح كانت هتكون لسه أقسى".

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت نجلاء بدر:" أنا جالى كورونا أو ميكرون علشان قابلت ناس اللى عندها دور البرد العادى اللى ماشى فى البلد اليومين دول".

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها للمرة الثانية تُصاب بفيروس كورونا، معقبه: "أول مرة جالي كوفيد 19 والمرة دي أوميكرون".

وأضافت "بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك فرق شاسع في الأعراض، وأعراض كورونا أقوى من المتحور الجديد أوميكرون"، موضحه: "أوميكرون أعراضه مثل نزلة البرد تماما خفيف جدا".

وأشارت: "من أعراض أوميكرون التي شعرت بها هي شكشكة في الحنجرة والأذن، ونوم غير طبيعي، ويسبب خمول وهمدان في الجسم، لكن لم أشعر بتكسير في الجسم".

أنجي علاء

أعلنت الكاتبة إنجي علاء، وزوجة الفنان يوسف الشريف، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتبت إنجي، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “إيجابي كورونا ..يا ريت اي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء.. الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير”

تابعت قائلة: “وخلوا بالكم ال rapid test في الأول طلع سلبي والpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي فمحدش يعتمد على الrapid test وربنا يشف كل مريض”.

منة عدلي القيعي، و إيهاب عبد الواحد

علم صدى البلد أن الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن إيهاب عبد الواحد، فريق عمل اغنية الغزالة رايقة قد أصيبا بفيروس كورونا.

ابنة خالد سليم

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم «ستوري» لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، معلنة عن إصابة ابنتهما «خديجة» بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجة خالد سليم عبر ستوري انستجرام: «خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء».

شذى

أعلنت الفنانة شذى إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت شذى :" الحمد لله بعد جرعتين vaccine لتاني مرة خلال 6 شهور positive corona و السليم بجد يحافظ على نفسه لأن الألم لا يحتمل والموضوع مش سهل خالص ..الحمدلله".

وأضافت شذى :"إيجابي corona أي حد إتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يارب".

وفيات فيروس كورونا في عام2022:

إبراهيم حجازي:

توفى الإعلامي إبراهيم حجازي في صباح 3 يناير مطلع هذا العام متأثرا بإصابته بفيروس كورنا.

وأثار الخبر حالة من الحزن في الشارع الرياضي المصري، لما يملكه إبراهيم حجازي من رصيد كبير على الصعيد الإعلامي.

وائل الإبراشي

مع الساعات الأخيرة ليوم الأحد 9 يناير 2022، توفى الإعلامي الشهير وائل الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 عامًا بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وجاءت وفاة وائل الإبراشي بعد صراع طويل من المعالجة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ورحل وائل الإبراشي عن عالمنا بعد سنة من الإصابة بفيروس كورونا، والذي شفى منه ولكنه لم يتمكن من مقاومة مضاعفات الفيروس.