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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ادرس في روسيا من خلال هذا الرابط .. تفاصيل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية

- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

- الا يتجاوز السن 33 عاما من تاريخ بدء الإعلان

بينما المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

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وزير التعليم العالي يهنئ عمرو عدلي لاختياره رئيسًا لتحرير إحدى المجلات الدولية

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أكاديمية البحث العلمي تتبنى مبادرة تشجيع وتطوير الإعلام أكاديميا وعلميا

 

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.

- خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia
https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-inrussia
https://studyinrussia.ru/en/user

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى.

 


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن الجامعة الإيطالية قد أعلنت عن التقدم لمنح دراسية على النحو التالى:

- منحة للدكتوراه فى الهندسة البيئية والمائية Sapienza Università di Roma

http://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca
https://www.uniroma1.it/en/pagina/phd-programmes

- منح وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية.

 http://bandi.miur.it/doctorate.php/public/cercafellowship?jf_comp_status_id=2-3&bb_type_code =%25&azione=cerca.

- منح للدكتوراه فى مجال التنمية المستدامة جامعة بارى

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021/bando-assegnaziona-borse-di-stdio-dottorato-aggiuntive-tematiche-innovazione-azione-iv-4-tematiche-green-azione-iv-5
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati.

- منح دكتوراه من الاتحاد الأوربى.

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2021-2022/item/615.html

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

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