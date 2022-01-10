هددتها بالقتل وفبركة صور لها..تفاصيل تهديد سيدة لابتزازها والحصول على مبالغ مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تظهر به إحدى السيدات وتزعم خلاله تعرضها للتهديد بالقتل هی وأسرتها وفبركة صور لها من قبل سيدة أخرى ، كما تم رصد تعليق آخر على ذات الصفحة مدعوم بمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات وتزعم من خلاله قيام سيدة أخرى بالتشهير بها وبعائلتها والترويج عبر صفحات التواصل الإجتماعي بأن الشاكية تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وإجراء عمليات طبية غير مشروعة بهدف ابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكيتين الأولى (إحدى السيدات تعمل بإحدى الدول")، والأخرى (طبيبة بأحد المستشفيات بالقاهرة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وقد سبق لهما التبليغ بمضمون شكواهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد المشكو في حقها بالواقعتين (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ) أمكن ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعتين المشار إليهما بقصد ابتزاز المجنى عليهما ماديا.