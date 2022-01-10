وزير الصحة الأسبق: نسعى لنظام صحي شامل بجودة عالية للمصريين

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، تفاصيل الحملة الموسعة لتطوير النظام الصحي.

وقال العدوي خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز": “العديد من الأنظمة الصحية العالمية واجهت كورونا بكثير من التعثر وكثير من الأنظمة الصحية تعرضت للانهيار بشكل كبير”.

وأوضح وزير الصحة الأسبق: "النظام الصحي الذي تشهده مصر لا يجد فرقا بين النظام العام والخاص بل نطمح لنظام صحى شامل يقدم خدمة صحية متكاملة بجودة عالية".

وأضاف: “هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تكون صحة الإنسان المصرى في بؤرة الاهتمام وكانت أول اهتماماته القصاء على فيروس سى”.