شاهد .. إطلالة جديدة لـ نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي عدة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي تدتدي جامبسوت حمراء معتمدة على الميكب الناعم المائل الي الترابي وتناثر خصلات شعرها البنية من داخل منزلها،معلقةً " مساء الخير والسعادة".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"ملكة السعادة"،" مساء الجمال والقمر يا فنانة "،"برنسيسة" ،"أنا بحبك أووي".

وتشارك نرمين الفقي في تحضير الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.