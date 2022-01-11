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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: لم نتحدث عن نقل لجنة الحكام لرابطة الأندية

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن كورونا سببت مشاكل كبيرة للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا بالكاميرون، كاشفا عن وجود 12 إصابة بكورونا في البطولة حتى الآن بين الحكام.


وتابع عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، اليوم : "نحتاج حوالي 8 حكام في كل مباراة وغياب 12 حكم مؤثر أكيد، تم استدعاء الحكام محمد معروف وأحمد الغندور من البطولة ومن الممكن أيضا يتم استدعاء إبراهيم نور والحكم المساعد سمير جمال".


وواصل رئيس لجنة الحكام: "في تواصل دائم مع لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، وأتمنى الشفاء للحكمين أحمد حسام ومحمود البنا".


وأضاف: "الحكم الي عينته إيجابية بيفضل موجود لحد ما المسحة تبقى سلبية وبعد كدة يشوفه موقفه، فيه استدعاء لحكام مصر والمغرب وحكمين من دول تانية في البطولة بعد إصابات كورونا".


وأكمل: "هناك مسحة يومية للحكام وأطمأن على كل الحكام المصريين وليس لديهم أعراض كبيرة ، وعموما أستبشر خير للحكام المصريين في أمم إفريقيا ويشرفونا"


وعن حكم لقاء مصر ونيجيريا  اردف عبد الفتاح: "باكاري جاساما حكم ماتش مصر ونيجيريا هو حكم مميز وراح اثنين كأس عالم ومرشح يروح كأس العالم المقبل"


وقال رئيس لجنة الحكام: "اتحاد الكرة الجديد لم يتحدثوا معنا حول استمرار لجنة الحكام، وهما طبعا لهم الحق في اختيار لجنة الحكام الجديدة وكل الأولوية والأهمية لكأس الأمم الإفريقية الآن وطبيعي أن قبل أي اتحاد جديد نقدم استقالتنا منعا للحرج لكن لسة محصلش أي حاجة".
وتابع: "بالنسبة لاستقدام خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام مفيش مشكلة عندي ومعنديش مانع وعادي لو هيفيد الدوري المصري وهيساهم في تطور اللعبة في مصر والحكام لكن كل شيء يكون مدروس ومنظم،ا حنا عايزين نحافظ على القامات الي عندنا واتحاد الكرة سيد قراره في حال رغبته في استقدام خبراء أجانب للجنة الحكام".
وختم عبد الفتاح: "لم يتم طرح انتقال لجنة الحكام من اتحاد الكرة ورابطة الأندية لكن في كلام متداول والأهم هو تطوير التحكيم وليس فقط النقل وأعتقد أنه يجب تطوير المستوى".

مصر نيجيريا كأس العالم اتحاد الكرة لجنة الحكام

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