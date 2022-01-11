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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تطورات حادث منشأة القناطر.. ضبط قائد سيارة الموت و3 عاملين في المعدية

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قائد السيارة التي سقطت من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار مالك المعدية، وذلك عقب إنتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، كما استدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم.

تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

- انتشال سيارة حادث المعدية من نهر النيل
انتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، السيارة التي سقطت في نهر النيل من أعلى معدية بمنطقة منشأة القناطر، وتستكمل الأجهزة المعنية في الجيزة عمليات البحث عن 6 ضحايا مفقودين في الحادث.

فيما وصل اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلي موقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وصل برفقة قيادات مديرية أمن الجيزة الي موقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، لمتابعة تطورات الحادث.

وانتشرت مجموعة من أهالي ضحايا السيارة  من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، على ضفاف النيل في انتظار خروج ٦ آخرين مفقودين.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.

وتجري قوات الانقاذ النهري البحث عن ٦ مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان السيارة كانت تقل 24 طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية إيطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لإقلالهم وإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.

حادث منشأة القناطر منطقة منشأة القناطر النيابة العامة

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