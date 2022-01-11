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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثماني 2 من ضحايا السيارة الغارقة في مياه النيل

السيارة الغارقة
السيارة الغارقة

شيع المئات من اهالى قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية فى الساعات الأولى من صباح اليوم جثتى ضحيتين من ضحايا حادث معدية القطا بسبب سقوط سيارة تقلهم وآخرين  من العمالة اليومية في المياه، عقب انتهاء فترة عملهم باحد مزارع الدواجن مما أسفر عن مصرع 2 ونجاة 14آخرين بينما يجري البحث عن سبعة مفقودين.

حيث تم تشييع جثامين كلا من  زينب عبد المؤمن 17 سنة وسعيد سعد الطناني 13 سنة وتم نقلهما إلي الوحدة الصحية بالقطا في محافظة الجيزة حتي تم تشييع جثامينهم في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن والعويل بين أبناء القرية حيث انتشر الأهالي في شوارع القرية وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الاخير بمقابر الأسرة.

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ مواطن ناجي حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح


وعادت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الجيزة في البحث عن مفقودى ضحايا حادث سيارة  الذين ابتلعتهم المياه أثر سقوط سيارة ربع نقل كانت تنقلهم من محافظة الجيزة الي المنوفية.


حيث فوجئ الأهالي بسقوط سيارة ربع نقل اثناء تواجدها اعلي معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.

حيث كانت تقل السيارة عمالة من قرية بالمنوفية للعمل في محافظة الجيزة حيث كانت تمر السيارة اعلي معدية من قرية القطا الي البر الثاني عزبة الرمل اشمون في محافظة المنوفية.

وطالب الأهالي بسرعة استخراج 7 من أبناءهم من المياه حيث ما زال الأهالي يفترشون الطريق في انتظار جثامين أبناؤهم بعد انتشال ١٤ ناجيا حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.


وكشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن السيارة كانت تقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدي موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية طاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم.

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية السيارة الغارقة ضحايا لقمة العيش معدية اشمون

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