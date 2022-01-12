عاجل
أخبار التوك شو|وزراء ومسئولون: منتدى شباب العالم بلغ النضج.. ومصر تهتم بالطاقة المتجددة.. ووزيرة البيئة تؤكد: مصر لاعب قوي في قضية التغير المناخي ساوثهامبتون يفوز على برينتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بصعيد مصر.. مسار القطار الكهربائي السريع السادس من أكتوبر لـ أسوان..بدء العمل في محور دشنا على النيل أخبار التعليم.. تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية بنات بالطاقة الشمسية والبحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال آخر أقوى وزير الخارجية الفرنسي: مفاوضات فيينا بطيئة جدًا.. والاتفاق النووي بعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان الإجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

سحب الشقق من مالكيها
سحب الشقق من مالكيها

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

 

وتم المرور على مشروع 480 وحدة سكنية " إسكان اجتماعي " بمنطقة ابني بيتك 2 ، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

ممشى نيلي وشريط نهري.. أسوان الجديدة ساحرة الجنوب تتضمن مشروعات ترفيهية و 6720 وحدة إسكان اجتماعى

الإسكان تطرح أراض بالمنطقة الصناعية وبمركز خدمات ابنى بيتك بأسيوط الجديدة

ويستعرض «صدى البلد» 5 حالات التي تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب، والتي جاءت كالتالي:

1- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها
2- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها
3-تغيير نشاط الشقة من سكنى لنشاط  تجارى أو إدارى
4-عدم الانتفاع بالشقة على تحو منتظم بعد عام على استلامها
5-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد

وتستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ويتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية لـ التمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال أيام.

صندوق الإسكان الاجتماعى الأسكان الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وحدات الإسكان الإجتماعي حدائق أكتوبر اسكان اجتماعى ابنى بيتك

ترشيحاتنا

الإسكان الإجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

نشرة المرأة والصحة.. نزلات البرد توفر مناعة ضد كورونا وأضرار التيك توك على الأطفال

تواجد أحمد فتحي .. عماد متعب ينتقد "كيروش": بيشوف حاجات عكس اللي كلنا شايفينها

7 سنوات من الدعم الكامل.. الرئيس السيسي الحامي الأول للمرأة المصرية

شغف بالمستقبل واحترام للماضي .. باحثة روسية تصف مصر أثناء حضورها لمنتدى شباب العالم

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة سكنية بفيصل

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

طارق سليمان يغادر بعثة منتخب مصر في الكاميرون ويعود للقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ