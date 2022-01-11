الأوقاف تطلق دورات الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لجميع منتسبيها

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء هامًّا مع جميع مديري مديريات الأوقاف ، ومديري مناطق هيئة الأوقاف ، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لبحث سبل تطوير الأداء الوظيفي بما يواكب مستجدات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.



وفي هذا الصدد عقد وزير الأوقاف اليوم الثلاثا اجتماعًا هامًّا بقيادات هيئة الأوقاف بمقر الهيئة بالدقي لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة بهم ، وبحث سبل تطوير جميع جوانب العمل بها.

وقال الوزير انه سيتم إطلاق دورات الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لجميع العاملين بها ، وبالجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية ، وسيتم عقد اللقاء الأول مع جميع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها يوم الخميس القادم الموافق 13 يناير الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.



في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل النوعي التراكمي المستمر والتميز العلمي ، والتشجيع على الإبداع والابتكار ، وعنايتها البالغة باللغة العربية .

كما أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الالتحاق بدورة التميز اللغوي المتقدمة المكثفة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، للأئمة والواعظات والإداريين الراغبين في ذلك .



ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات أو أقسام اللغة العربية أو من المتمكنين في اللغة العربية ، الباحثين عن مزيد من التمكن اللغوي المستعدين للدراسة اللغوية المتقدمة ، بما يحقق التميز اللغوي خطابة وكتابة.



ويشترط للقبول بالدورة اجتياز الاختبار التمهيدي المؤهل للالتحاق بالدورة .

وستكون هناك جوائز وحوافز كبيرة لمن يجتاز الدورة ، منها ترشيح الأكثر تميزًا ممن يحصلون على الدرجة المؤهلة للإيفاد الدائم وفق درجاتهم العلمية للعمل ببعض الجامعات التي تطلب إيفاد أئمة أو الجهات التي تطلب إيفاد معلمين للغة العربية في التعليم قبل الجامعي أو للعمل بالمركز الثقافي المصري التابع لوزارة الأوقاف بدولة تنزانيا أو الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه في اللغة العربية .



كما رصدت الوزارة جوائز أخرى مالية على النحو التالي :

أولا: ٢٠ ألف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على ٨٠ ٪ في اختبارات الدورة .

ثانيًا: ١٥ ألف جنيه للثاني على الدورة بشرط الحصول على ٧٥ ٪ في اختبارات الدورة .

ثالثًا : ١٠ آلاف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على ٧٠ ٪ في اختبارات الدورة .

رابعًا : جائزة تشجيعية قدرها ألفا جنيه لكل من يحقق ٦٥ ٪ في اختبارات الدورة .

خامسًا: ضم المتميزين إلى قائمة القوافل الدعوية وقوافل شركات البترول وتدريس اللغة العربية بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.