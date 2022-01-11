الرئيس السيسي: قضية كورونا كشفت قصور الفهم بشأن حقوق الإنسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لـ الشباب المشارك فى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال :" اقدم التهنئة للجميع فى العمل فى هذا النموذج الأهم لآن البعض يستغل هذا الموضع على أنه متطور".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسات منتدي شباب العالم، تحت عنوان نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قضية كورونا كانت كاشفة، لبعض الأشياء، موضحًا أن الإجراءات التي تمت من بعض الدول الغربية كان منها أنها ضد مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، فحرية التنقل و التطعيم، من مبادئ حقوق الإنسان، لكن المصلحة العليا اقتضت وأن الهدف منها حماية العالم كله و حماية الدولة الوطنية".



وتابع أن هذا الأمر ألقى الضوء على اقتصار موضوع حقوق الإنسان فى موضوع التعبير، والممارسة السياسية.



ولفت إلى أن مصر حريصة على ملف حقوق الإنسان من منظور فكري، معتقدات نقوم بـ ممارستها، و وكشف أن ما تم تداوله فى الجلسة بشأن عدم التمييز على أساس دينى أو على أى أساس بمصر، لم نقم به بناء على ضغط من أحد ولكن تم بناء على أفكار و معتقدات أن التنوع و الاختلاف من السنن الكونية، فهناك اختلاف و تنوع بين المواطنين، فلا نستطيع أن نجعل العام بالكامل يتحدث بلغة و احد أو جميعهم لون واحد.



