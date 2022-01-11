«صدى البلد» يرصد لحظات ما قبل النطق بالحكم.. المشهد الأخير في أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء.. المتهمون يرفعون أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة.. المشدد من 3 إلى 10 سنوات

المشدت من 3 ل 10 سنوات للمتهمين في اكبر قضية للاتجار البشر.

المتهمون يرفعون أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة.



"بالورقة والقلم سمح المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة ، للصحفيين لحضور جلسة للنطق بالحكم علي اكبر قضية للاتجار بالبشر وزرع وبيع الأعضاء لتسطر الجلسة مشهدها الاخير في اروقة جنايات القاهرة"

صدي البلد يرصد تفاصيل الساعات الاخيرة للنطق بالحكم علي المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وزرع وبيع الأعضاء .



- الزي الابيض والكردون الأمني

مع قرب اذان الظهر وتحديداً في تمام الساعه الحادية عشر، وصلت عربية الترحيلات وبداخلها المتهمين يرتدون الزي الأبيض، وعقب ذلك شددت الأجهزة الامنية من تواجدها وتم فرض كردوناً أمنياً حول المتهمين برئاسة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة.

- الإيداع والحراسة المشددة

لحظات قليلة و تم ايداع جميع المتهمين في اكبر قضية لتجار الأعضاء البشرية، داخل الحجز الخلفي لمبني محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

- الصحفين امام اب المحكمة

ومع اقتراب اذان الظهر انتظر الصحفيين امام الباب الرئيسي لمحكمة القاهرة الجديدة، لقرار المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة بالسماح للصحفيين والقنوات التليفزيونية بالدخول للمحكمة لتصوير النطق بالحكم.

- بالورقة والقلم

وفي تمام الساعه الثانية و النصف من عصر اليوم الثلاثاء سمح رئيس المحكمة بدخول الصحفيين دون التصوير والاكتفاء بالورقة والقلم لتسجيل النطق بالحكم.

- رافعين أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة



لم تمر دقائق معدودة وخرج المتهمون من داخل الحجز الخلفي لمبني المحكمة ليقفوا بجانب حجز القاعه، مترقبين صدور قرار المحكمة رافعين أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة منتظرين صدور القرار.

الفصل الاخير في القضية

وفي تمام الساعه الثالثة عصراً اعتلى المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة للمنصة لصدور الحكم بمعاقبة ٨ متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لمدة عشر سنوات لخمس متهمين والمشدد ٥ سنوات لمتهمة وثلاث سنوات لمتهمين وتغريمهم ٥٠٠ الف جنية .

- هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم .



- جماعة اجرامية منظمة

وأوضح امر الاحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.

- جنسيات مختلفة ومدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير

واشار امر الاحالة أن المتهمين مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير، أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية.

- نقل الكلية وزرعها

وكشف امر الاحالة ان المتهمون من الرابع حتى الثامن، انضموا الي تلك الأعضاء وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.



- نقل وزراعة الأعضاء

وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي

- جريمة نقل الأعضاء في ٢٠١٩

واشار امر الاحالة ام المتهمين قاموا جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.