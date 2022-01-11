«صدى البلد» يرصد لحظات ما قبل النطق بالحكم.. المشهد الأخير في أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء.. المتهمون يرفعون أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة.. المشدد من 3 إلى 10 سنوات

- المشدت من 3 ل 10 سنوات للمتهمين في اكبر قضية للاتجار البشر.
- المتهمون يرفعون أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة.
"بالورقة والقلم سمح المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة ، للصحفيين لحضور جلسة للنطق بالحكم علي اكبر قضية للاتجار بالبشر وزرع وبيع الأعضاء لتسطر الجلسة مشهدها الاخير في اروقة جنايات القاهرة"
صدي البلد يرصد تفاصيل الساعات الاخيرة للنطق بالحكم علي المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وزرع وبيع الأعضاء .
- الزي الابيض والكردون الأمني
مع قرب اذان الظهر وتحديداً في تمام الساعه الحادية عشر، وصلت عربية الترحيلات وبداخلها المتهمين يرتدون الزي الأبيض، وعقب ذلك شددت الأجهزة الامنية من تواجدها وتم فرض كردوناً أمنياً حول المتهمين برئاسة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة.
- الإيداع والحراسة المشددة
لحظات قليلة و تم ايداع جميع المتهمين في اكبر قضية لتجار الأعضاء البشرية، داخل الحجز الخلفي لمبني محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
- الصحفين امام اب المحكمة
ومع اقتراب اذان الظهر انتظر الصحفيين امام الباب الرئيسي لمحكمة القاهرة الجديدة، لقرار المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة بالسماح للصحفيين والقنوات التليفزيونية بالدخول للمحكمة لتصوير النطق بالحكم.
- بالورقة والقلم
وفي تمام الساعه الثانية و النصف من عصر اليوم الثلاثاء سمح رئيس المحكمة بدخول الصحفيين دون التصوير والاكتفاء بالورقة والقلم لتسجيل النطق بالحكم.
- رافعين أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة
لم تمر دقائق معدودة وخرج المتهمون من داخل الحجز الخلفي لمبني المحكمة ليقفوا بجانب حجز القاعه، مترقبين صدور قرار المحكمة رافعين أيديهم للسماء وناظرين بأعينهم للمنصة منتظرين صدور القرار.
الفصل الاخير في القضية
وفي تمام الساعه الثالثة عصراً اعتلى المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة للمنصة لصدور الحكم بمعاقبة ٨ متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لمدة عشر سنوات لخمس متهمين والمشدد ٥ سنوات لمتهمة وثلاث سنوات لمتهمين وتغريمهم ٥٠٠ الف جنية .
- هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم .
- جماعة اجرامية منظمة
وأوضح امر الاحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
- جنسيات مختلفة ومدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير
واشار امر الاحالة أن المتهمين مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير، أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية.
- نقل الكلية وزرعها
وكشف امر الاحالة ان المتهمون من الرابع حتى الثامن، انضموا الي تلك الأعضاء وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
- نقل وزراعة الأعضاء
وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي
- جريمة نقل الأعضاء في ٢٠١٩
واشار امر الاحالة ام المتهمين قاموا جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.