بمشاركة أبو العينين|وزير الكهرباء: دخول أول مفاعل نووي الخدمة عام 2026

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن أول مفاعل نووي في مصر يدخل الخدمة خلال الخطة المالية عام 2026/ 2027 ، ويليه بعد ذلك دخول باقي المفاعلات النووية تباعاً كل سنة تقريبا.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر تمتلك 4 مفاعلات نووية عبارة عن 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، حيث إن الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار بالطاقة والكهرباء في البلاد، ليس ذلك فقط بل أصبح لدينا قدرات احتياطية.

جاء ذلك خلال جلسة "مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أماناً" بمنتدى شباب العالم، بمشاركة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورنا غنيم، رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).