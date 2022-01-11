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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خيوط النول.. كتاب جديد نتاج ورشة القصة القصيرة الثانية لمنى الشيمي

صدى البلد

قدمت الروائية منى الشيمي، كتاب ورشة القصة القصيرة الثاني: خيوط النول، إصدار دار هن لصاحبها رجائي موسى، والغلاف إهداء الفنان أحمد اللباد.

والمجموعة هي من نسج ثمانية كتاب، أغلبهم يكتبون للمرة الأولى.

وعن التجربة وأصحابها تقول الروائية منى الشيمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت خبراتهم الكبيرة، ومواهبهم الخافية، التحفيز، والدفء الذي تشيعه الصحبة، والتنافس الجميل لتطبيق التقنيات، أو كسر التقنيات والخروج عليها، عوامل ساعدت على إنجاز قصصهم.. وحقيقة كانت قصصهم كل مرة مفاجأة جميلة.. قصص تحمل روائح ومذاقات متنوعة، وهموم بنكهات مختلفة.
سعيدة بتقديم معظمهم، وهم قامات كل في مكانه، لأول مرة في عالم النشر".

وفي تعريفها لفريق العمل من الكُتّاب قالت "الشيمي"، لدينا هنا وحسب الترتيب الأبجدي:
أحمد أبو سيف
باحث ماجستير تخصص البلاغة والنقد الأدبي، متخصص في النقد الاجتماعي وموضوع بحثه روايات الراحل مكاوي سعيد، يعمل موجه صحافة وإعلام تربوي لدى وزارة التربية والتعليم، ومحرر صحفي لدى موقع وجريدة الخبر المصري.. يكتب إلى الإنسان وبالإنسان.

داليدا عبد النور
لبنانية الأصل، عمانية الجنسية. حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاتصالات المرئية من الجامعة الأمريكية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل حالياً مديرة للهوية وتمتلك خبرة تفوق العشرين عاماً في تصميم وإدارة الهوية، ولديها الشغف لكتابة القصة القصيرة.

شيرين غريب
كاتبة مصرية من مواليد محافظة الشرقية، درست الإعلام بكلية الآداب وتخرجت فيها. صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "عبر الأثير"، ومجموعة نصوص بعنوان "نبض القلم"، كما نُشر لها قصص قصيرة في عدد من الجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية. تشارك حاليًا في إدارة صالون "بيت الراوي"؛ وهو صالون أدبي يُعنى بالشأن الثقافي ومقره الدوحة. كتبت عن القلم: قلمي رسول ضميري، وهو أيضًا حياة؛ أجدُ معه مُتسعًا لحماسي وجنوني، تلقائيتي وفطرتي، فأتألق تارة وألمس بهجة الحياة، وتارة أخرى أشكو ضعفي وقلة حيلتي.

لبنى صبري
صحفية بوكالة أنباء أجنبية. عملت لفترة بالتدريب في مجال الصحافة الاقتصادية والاستقصائية. مترجمة لها عدة كتب منشورة في مجالات السياسة والاقتصاد السياسي منها كتب لناعوم تشوميكي وديفيد هارفي، بدأت الكتابة بعامود يومي استمر ست سنوات في صحيفة العالم اليوم، كان أشبه بالقصص القصيرة، ثم عامود أسبوعي في جريدة المال بعنوان "شؤون صغيرة" نشرت لها قصة بعنوان "الشيخ الأخضر" وبعد سنوات طويلة من الكتابة الصحفية أحبت العودة للكتابة الأدبية، فالتحقت بورشة الكتابة، وأنتجت خلالها عدة قصص قصيرة . والى جانب القراءة والكتابة تهتم بالأشغال اليدوية وصنع الحلي ولضم الأحجار واليوجا والتأمل.

ماجدة هارون
خريجة كلية فنون التطبيقية جامعة القاهرة عملت بعد تخرجها في مجال الديكور. عملت بمكتب والدها اليهودي اليساري المعروف شحاتة هارون في مجال الملكية الفكرية. عام 2013 تولت منصب رئيس الطائفة اليهودية، وحافظت على التراث اليهودي المصري، وأعادت إحياء جمعية مبرة قطرة اللبن وشجعت المهتمين بالتراث اليهودي من المسلمين والمسيحيين للانضمام للجمعية. ولأنها ترى أنها آخر ديناصور، اشتركت في أكثر من ورشة كتابة في العام الأخير، لتصقل موهبتها، وتستخدمها في إطلاع القارئ على ذكرياتها، التي تعبر عن فترة منسية من تاريخ مصر.

مريم قرشي


مهندسة معمارية حاصله على ماجستير الحفاظ من الجامعة الكاثوليكية ببلجيكا، لديها خبرة في مجال الحفاظ العمراني خاصة بالقاهرة التاريخية، تعمل بالتصميم المعماري والداخلي، مهتمة بالبحث في تقنيات العمارة البيئية. أسست مكتبها الخاص في 2017. تهوى التصوير الفوتوغرافي والكتابة، نشرت سابقاً ورقة بحثية عن عمارة القري المصرية بقرية اللاهون وكتيب للأطفال عن زخارف جامع ابن طولون.

هالة نمّر


قاهرية المولد والنشأة. جمعت بين دراسة العلوم النفسية وعلم الفولكلور، وهويت التصوير الفوتوغرافي الذي كان ولا يزال يمثّل لها المعين البصري الذي يلخّص لها العالم ويحفظ الذاكرة. جمعت بين عملها في مجال الصحّة النفسية ووظيفتها كمديرة تحرير مجلة "الفنون الشعبية"، فوضعها وسط عوالم متنوعة، متماسّة، ومتداخلة. استفزّت هذه الأرضيّة الخصبة حاجتها للبحث عمّا ينسج تلك الخيوط؛ فكانت الكتابة مغزلها الذي يفتل حصادها.
نُشرت لها قصة بعنوان "الخليلة السريّة"، في مجلة "أخبار الادب"، وتعد مشاركتها في هذه المجموعة القصصيّة أولى خطواتها الفعلية في عالم الكتابة.

هاني إبراهيم
حاصل على بكالوريوس محاسبة من كلية التجارة جامعة القاهرة، له خبرة في مجال الزراعة. متطوع منذ 2001 في جمعية "فاتحة خير" لتنمية المجتمع. ويعمل منذ 1993 في مجال تعبئة وتصدير الخضروات والفاكهة حيث طبق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركة في بيئتها بمحافظة البحيرة. يهوى زراعة الازهار، وكتابة القصص القصيرة، الموسيقى، السفر، الطهي والتخييم.

منى الشيمي كتاب ورشة القصة القصيرة الثاني دار هن للنشر الفنان أحمد اللباد مجموعة قصصية

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