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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط: التوظيف متوقف في الحكومة لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال

قالت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القيادة السياسية تضع ملف ريادة الأعمال في عين الاعتبار ومن أهم الأولويات، لافتة إلى أن ريادة الاعمال تسهم في توفير فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت غادة خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن مصر استفادت كثيرا من تجارب دول أخرى في ملف ريادة الأعمال، مؤكدة أن مصر هي الأولى في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا من حيث الاستثمارات في الشركات الناشئة، والرابع إفريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة.

وأوضحت غادة خليل، أن مشروع رواد 2030 بدأ منذ 3 سنوات، والهدف منه هو نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، مؤكدة أن التوظيف الآن متوقف في الحكومة لحين الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.

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