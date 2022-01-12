عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجمعة.. آخر موعد للتقديم لهذه المنح خارج مصر

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جنيف بأن هناك فرص متاحة لدراسة الماجستير فى إطار برنامج Erasmus  فى مجال ” علم المعلومات الجغرافيا ورصد الأرض من أجل وضع النماذج والإدارة البينية” والذى سوف يبدأ فى سبتمبر 2022 علمًا بأن باب التقديم مفتوح حتى 14 يناير2022.

txt

وزير التعليم العالي : نعمل بمشروع ضخم وهو خريطة الجين المصري


وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 14 يناير 2022 ، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.itc.nl/news/2021/9/85588/erasmus-msc-gem-programme-welcomes-first-batch-of-students-2021-2023


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن منحً  لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الماجستير  في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية ) .

واشارت إلى أن شروط التقدم للمنح :

 

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه 
- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات
- الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه سابقاً وفقا لأعلى  درجات في  البكالوريوس
- المواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .


بينما بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :  

- الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر )  . 

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الماجستير ( لأعضاء هيئة التدريس – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات  )   باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .


- كما يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu
    
واوضحت أن الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :-

- أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه  .

- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات .

- الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه سابقاً وفقا لأعلى  درجات في  البكالوريوس .

- المواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .

- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر –  الدور الرابع .

- لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني .   

- أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   20 / 1  /  2022 .

 

موضوعات متعلقة

مركز بحوث وتطوير الفلزات: تصنيع قطع غيار محلية بخامات بديلة للمستورد

ألعاب أطفال المدارس من الاستغماية والسيجا إلى الموبايل والتابلت.. نوستالجيا

التعليم العالي: نسعى لإستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية

لتدريب أعضاء هيئة التدريس.. تعاون "مصري - كوري" بجامعة بني سويف التكنولوجية

أكاديمية البحث العلمى تنظم ورشة عمل بعنوان " المرأة المصرية بين العلم والمجتمع"

ادرس في روسيا من خلال هذا الرابط .. تفاصيل

وزير التعليم العالي يهنئ عمرو عدلي لاختياره رئيسًا لتحرير إحدى المجلات الدولية

أكاديمية البحث العلمي تتبنى مبادرة تشجيع وتطوير الإعلام أكاديميا وعلميا

ترشيحاتنا

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

كلب يغرس أنيابه في رأس رضيع 23 مرة.. ووالدته نائمة على الأريكة

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. اغتنمه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ