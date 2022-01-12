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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لعلاج برودة الأطراف فى فصل الشتاء

نصائح لعلاج برودة
نصائح لعلاج برودة الأطراف

يبحث كثيرون عن أهم نصائح لعلاج برودة الأطراف حيث أنها من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء بين النساء والرجال والأطفال .

وتلعب معرفة الإنسان لـ نصائح لعلاج برودة الأطراف بشكل جيد وتطبيقها دور كبيرة فى تحسين حالة اليدين والقدمين ومن ثم تحسين كفاءة الجسم كله وتقليل الشعور بالبرد.

ويحرص خبراء الصحة على تقديم نصائح لعلاج برودة الأطراف لأنها من المشكلات الصحية التى قد تتسبب في مشاكل أخرى إذا لم يتم حلها.

نعرض لكم نصائح لعلاج برودة الأطراف في الشتاء بشكل فعال وذلك وفقا لما جاء في موقع “ .medicalnewstoday”.

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حركة
إذا كنت ترغب فى معرفة نصائح لعلاج برودة الأطراف فيجب عليك فى البداية الإيمان بأن الحركة المنتظمة من أهم مثل النهوض من وضعية الجلوس بشكل دوري، في علاج القدم الباردة وبهذه البساطة يكون الاستيقاظ والحركة من أسهل الطرق لتدفئة الجسم والمساعدة في تدفق الدم من وإلى القدمين واليدين.

 والأشخاص الذين يعانون من برودة القدمين واليدين بسبب عملهم المكتبي قد تتحسن حالتهم من الاستيقاظ بشكل دوري والتجول في المكتب و يكون تحسين تدفق الدم باستخدام أنشطة القلب ، مثل الركض أو حتى القيام بالقفز ، كافيًا للحفاظ على دفء القدمين طوال اليوم.

الجوارب والنعال
اختيار الجوارب الدافئة المعزولة جيدًا مهمة للأشخاص الذين يعانون من برودة القدمين، و أثناء التواجد في الداخل قد يساعد ارتداء النعال المعزولة جيدًا خاصةً إذا لم يكن لدى الشخص أرضيات مغطاة بالسجاد أو مدفأة.

يُعد الحفاظ على رباط القدمين طريقة رائعة لمساعدتهم على البقاء دافئًا ومنع أي فقد إضافي للحرارة.

حمامات القدم
من أسرع الطرق لتخفيف برودة القدمين نقعها في حوض قدم دافئ، وقد يكون ملء حوض الاستحمام أو الحوض بالماء الدافئ ونقع القدمين لمدة 10 إلى 15 دقيقة كافيًا للحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين طوال اليوم وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص قبل النوم مباشرة حيث يمكنه أيضًا تخفيف التوتر وإرخاء العضلات.

يجب على الأشخاص المصابين بتلف الأعصاب السكري تجنب استخدام الماء الساخن لتدفئة القدمين حيث قد لا يتمكنون من معرفة ما إذا كان الماء شديد السخونة أم لا، هذا يمكن أن يؤدي إلى حروق عرضية.

وسادات التدفئة أو زجاجات الماء الساخن
تساعد هذه الطريقة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم بسبب برودة القدمين، فإن وضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أسفل السرير يمكن أن يحافظ على المنطقة المحيطة بالقدم دافئة في وقت النوم.

قد تكون وسادات التدفئة مفيدة أيضًا للمساعدة في تهدئة العضلات المؤلمة بعد يوم طويل من الوقوف.

نصائح لعلاج برودة الأطراف برودة الأطراف تخفيف التوتر وضعية الجلوس برودة القدم

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