علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك



إذا كانت القدم الباردة مصحوبة بأعراض إضافية مثل تغيرات في لون الجلد ، أو التنميل أو الإحساس بالوخز ، أو القروح المفتوحة أو البثور ، أو الجلد المشدود أو المتصلب ، فاطلب العناية الطبية على الفور.

واليكم العلاجات المنزلية لبرودة القدم في الشتاء وفقا لما ذكره موقع " top10homeremedies ". 1. التدليك بالزيت الدافئ تدليك قدميك طريقة علاجية بسيطة لاستعادة الدفء انها تحفز تدفق الدم إلى الأطراف بك فقم بـ علاج القدم الباردة بالتدليك بالزيت الدافئ، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد تدليك القدم المنتظم في الحفاظ على صحة قدميك وخالية من العديد من مشاكل القدم.





سخن القليل من زيت الزيتون أو جوز الهند أو السمسم في الميكروويف لبضع ثوان.

ضع هذا الزيت الدافئ على إحدى قدميك الباردة.

استخدم ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا بأصابعك للتدليك من إصبع القدم إلى الكاحل لمدة 10 دقائق.

كرر مع القدم الأخرى.. بعد التدليك ، ارتدي الجوارب القطنية.

افعل ذلك يوميًا قبل الذهاب إلى الفراش ، وإذا لزم الأمر ، مرة أخرى خلال اليوم.





2. المعالجة المائية

العلاج المائي هو أحد أبسط الخيارات التي يمكنك تجربتها في المنزل لاستعادة الدفء لقدميك، ويعتمد العلاج المائي كلًا من نقع الماء البارد والدافئ، يساعد نقع الماء الدافئ على تحسين الدورة الدموية ، بينما يساعد نقع الماء البارد في تقليل الأعراض.





املأ أحواض قدمين .. أحدهما بالماء البارد والآخر بالماء الدافئ.

اجلس في وضع مريح ، وانقع قدميك في ماء بارد لمدة دقيقتين.

بعد ذلك ، انتقل إلى حوض الماء الدافئ لمدة دقيقة واحدة.

استمر بالتناوب بين الحوضين لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

جففهما على الفور وارتدي الجوارب الدافئة و كرر الامر عدة مرات يوميًا حتى تشعر بالراحة.





ملحوظة: يمكنك خلط بضع قطرات من زيت الزنجبيل وإكليل الجبل والنعناع أو زيت السرو العطري في الماء.





3. تمارين القدم

يعد تدريب قدميك أمرًا ضروريًا للحفاظ على تدفق الدم باستمرار والحفاظ على دفء قدميك حيث تساعد تمارين القدم أيضًا على تقوية الأوعية الدموية. على سبيل المثال ، يمكنك المشي بالتناوب على أصابع قدميك ثم كعبيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

إليك بعض التمارين الأخرى:





تمرين القدم الأول للقدم الباردة





قف بشكل مستقيم على أطراف أصابع قدميك لمدة دقيقة واحدة ، ثم انزل ببطء على كعبيك. كرر الإجراء لمدة 10 دقائق.





تمرين القدم الثاني: للقدم الباردة





أثناء الجلوس ، قم بتدوير كل قدم في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة عند مفصل الكاحل من 10 إلى 20 مرة.





تمرين القدم الثالث: للقدم الباردة





استخدم أصابع قدميك لالتقاط قطعة من القماش أو أي شيء آخر من الأرض كرر عدة مرات، قم بأداء أي من هذه التمارين لاستعادة الدفء عندما تشعر ببرودة قدميك.





4. ملح ابسوم

هناك طريقة أخرى بسيطة لجعل قدميك دافئة وهي نقعها في ملح إبسوم، سيكون لحرارة الماء الدافئ تأثير احترار ، بينما توفر كبريتات المغنيسيوم الموجودة في ملح إبسوم المغنيسيوم للجسم، يعد نقص المغنيسيوم أحد أسباب برودة القدمين وكذلك اليدين.





اخلطي نصف كوب من ملح إبسوم في حوض صغير مملوء بالماء الدافئ.

قلبي حتى يذوب الملح.

نقع قدميك فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

كرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع.





5. الزنجبيل

يعزز الزنجبيل الدورة الدموية ويمكن أن يساعد في مكافحة نزلات البرد ويحتوي على مركبات لها تأثير تدفئة على الجسم ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم.





تنضج ملعقة كبيرة من شرائح الزنجبيل في 2 كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يصفى ويضاف القليل من العسل الخام ويشرب 2 أو 3 مرات في اليوم.

اغلي قدر من الماء مع حفنة من شرائح الزنجبيل. اتركه ليبرد ، ثم انقع قدميك في هذا المحلول لمدة 15 دقيقة ، مرتين يوميًا.

خيار آخر هو تناول مكملات الزنجبيل بعد استشارة الطبيب.





6. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر علاجًا طبيعيًا ثمينًا للأقدام الباردة و يحسن شرب الشاي الأخضر من عمل الأوعية الدموية التي تنقل الدم عبر الجسم ، بما في ذلك قدميك.





اشرب 2 إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر طوال اليوم.

لتحضير الشاي الأخضر

أضيف ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن.

غطّيه واتركيه ينقع لمدة 5 دقائق.

يصفى ويحلى بالعسل ويشرب.

يمكنك أيضًا نقع 3 أو 4 أكياس شاي أخضر في قدر كبير من الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

انزع أكياس الشاي وانقع قدميك فيه لمدة 10 دقائق..كرر مرتين يوميًا.





7. فلفل حريف

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين يساعد على تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك قدميك وسيساعد في الحفاظ على دفء قدميك ويخفف من أعراض مثل التورم والوخز في الساقين .





وزع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار بالتساوي في زوج من الجوارب السميكة.

ارتدي زوجًا رقيقًا من الجوارب ، ثم ضعي الجوارب السميكة المرشوشة بالفلفل الحار فوقها.

يمكنك أيضًا تدليك باطن قدميك بكريم متاح بدون وصفة طبية يحتوي على مادة الكابسيسين.

خيار آخر هو تناول مكمل ، بعد استشارة طبيبك.





8. المشي على العشب

يعد المشي حافي القدمين على العشب في الصباح الباكر من أفضل الطرق لتعزيز الدورة الدموية في قدميك، هذا التمرين البسيط مفيد جدًا لعلاج برودة القدمين. علاوة على ذلك ، فإن المشي يقوي ويطيل العضلات والأوتار والأربطة في القدمين والكاحلين والساقين.





بالإضافة إلى ذلك ، عندما تمشي حافي القدمين على العشب في شمس الصباح الباكر ، ينتج جسمك فيتامين د يؤدي انخفاض فيتامين د إلى زيادة احتمال الإصابة بفقر الدم وبرودة اليدين والقدمين.





9. زيادة تناول الحديد

أولئك الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غالبًا ما يعانون من برودة اليدين والقدمين يحدث هذا لأن الدم الذي يحتوي على مستوى منخفض من الهيموجلوبين لا يمكنه توصيل إمدادات الأكسجين المناسبة إلى الأعضاء والأنسجة المختلفة.





تحتاج النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا إلى 18 مجم من الحديد يوميًا ، بينما يحتاج الرجال في نفس الفئة العمرية إلى 8 مجم يوميًا.





لمحاربة نقص الحديد ، تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر والتفاح والعدس والكبد واللحوم الحمراء والسبانخ ودقيق فول الصويا والتوفو واللوز والمشمش المجفف والزيتون وحبوب الإفطار المدعمة والجرجير والمحار والهليون.





يمكنك اختيار تناول مكمل الحديد بعد استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة المناسبة والجرعات العالية من الحديد يمكن أن تكون ضارة لجسمك.





10. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم





المغنيسيوم هو عنصر غذائي آخر مطلوب للدورة الدموية الجيدة وامتصاص فيتامين د. بدون كمية كافية من المغنيسيوم ، من المرجح أن تعاني من برودة القدمين واليدين.





لا يستطيع الجسم تخزين المغنيسيوم لفترة طويلة ، لذلك من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانتظام في نظامك الغذائي، تحتاج النساء البالغات إلى 300 مجم من المغنيسيوم يوميًا ، ويحتاج الرجال إلى 400 مجم يوميًا.





بعض المصادر الجيدة للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي السبانخ ، السلق السويسري ، اللفت ، الخردل الأخضر ، القرنبيط ، الأعشاب البحرية ، الأفوكادو ، الخيار ، الفاصوليا الخضراء ، البطاطس المخبوزة ، الحبوب الكاملة ، بذور اليقطين ، بذور السمسم واللوز، يمكنك اختيار تناول المكملات بعد استشارة الطبيب.





نصائح إضافية





أثناء الجلوس على كرسي ، لا تدع قدميك تتدلى بدون دعم..ضع كرسيًا تحت قدميك لتستريح عليه.

جرب الأنشطة الهوائية ، مثل الجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات ، لتعزيز الدورة الدموية المناسبة ومنع القدم الباردة.

خلال أشهر الشتاء ، ارتدِ جوارب دافئة للحفاظ على راحة ودفء قدميك.

يمكن استخدام تدفئة القدم التي يتم تنشيطها بالهواء لتدفئة القدم الباردة.

إذا كنت مدخنًا ، فتوقف عن التدخين لأنه قد يتسبب في ضعف الدورة الدموية.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون والجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وغيرها ، لمنع انسداد الشرايين وضعف الدورة الدموية.

العلاجات البديلة مثل اليوجا والوخز بالإبر مفيدة أيضًا.