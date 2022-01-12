حسام حسن ينتقد محمد صلاح بسبب تصريحاته: مصر المرشح الأول للبطولة |فيديو

انتقد الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد، تصريحات محمد صلاح قائد منتخب مصر بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي.

وقال حسام حسن لقناة “إم بي سي مصر”:"زيزو أفضل لاعب محلي في مصر بالموسم الحالي والسابق لديه المهارة والقوة والشيء الإيجابي في المباراة كان مشاركته فكان مؤثرًا".

وتابع: بخصوص تصريحات محمد صلاح بأن منتخب الفراعنة ليس مرشحاً لحصد لقب “الكان”: "صلاح أخطأ حين خرج وقال إننا لسنا مرشحين للقب، مصر بها فريق أم لا مصر كبيرة، صلاح لاعب كبير وكان من المفترض أن يُعطي انطباعًا للجماهير والإعلام في البطولة أننا جئنا للتتويج بالبطولة".

وأتم حسن تصريحاته بقوله: "مصر المرشح الأول للبطولة لعدة أسباب منها اللاعبون المتواجدون وكون المدرب اسما كبيرا ووصلنا في آخر نسخة للنهائي، المدرب أخطأ خلال المباراة ولكن اللاعبين أيضًا أخطأت فلم يكن هناك روح أو تصميم".

وكان قد قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة ، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الست لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.