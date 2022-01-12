الزمالك يجدد لـ سيسيه خلال ساعات بـ800 ألف دولار في الموسم

قال محمد شبانة إن برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، علم أن نادي الزمالك أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع رزاق سيسيه لاعب الفريق، على تجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.



وواصل: "اتفق مسئولو الزمالك مع سيسيه على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة وتم حسم كل الأمور الخاصة بعقد اللاعب بعد الجلسة التي عقدها مسئولي النادي مع وكيله".



وتابع: "يعلن مسئولو الزمالك خلال ساعات بشكل رسمي عن التجديد لرزاق سيسيه بعد التجديد من قبل لـ محمد عبد الشافي".



وأكمل: "سيصل عقد اللاعب لما يقرب من 800 ألف دولار في الموسم الواحد".

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق مران أمس الثلاثاء المقرر لها على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لكأس الرابطة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات لتقوية العضلات، بجانب بعض الإطالات، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وفي سياق آخر، سبق أن أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".



ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.