تفاصيل عرض الزمالك الأخير لمصطفى فتحي.. واللاعب يرفض

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: إن مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضا أخيرا لـ مصطفى فتحي لاعب الفريق لتجديد التعاقد معه ومحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل".

وتابع: "عرض مسئولو الزمالك على مصطفى فتحي لاعب الفريق التجديد وإعارته لمدة 6 أشهر إلى صفوف التعاون السعودي على أن يحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك".

وواصل: "عرض الزمالك قوبل بالرفض من جانب مصطفى فتحي والذي تمسك بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم حتى مع إعارته لصفوف التعاون السعودي وهو ما رفضه مسئولي الزمالك ليدخل الطرفين إلى نفق مظلم".

وأكمل: "إدارة الزمالك تتجه للموافقة على رحيل مصطفى فتحي للتعاون السعودي بعد فشل كل محاولات استمراره".

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق مران أمس الثلاثاء المقرر لها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لكأس الرابطة.

وقام لاعبو الفريق بأداء تدريبات لتقوية العضلات ، بجانب بعض الاطالات ، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".



ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.