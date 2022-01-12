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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: هزيمة نيجيريا درس قاسِ لـ كيروش.. ومرموش رهان خاطئ |فيديو

صدى البلد

يرى فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق أن الهزيمة التي تلقاها المنتخب أمام نيجيريا بمثابة درس قاس للبرتغالي كارلوس كيروش.
وتابع “جعفر” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة، أن الدفع بعمر مرموش من البداية اختيار ورهان خاطئ من كيروش، موضحا أن اشراك تريزيجيه في وسط الملعب قرار سيء للغاية.
وأوضح جعفر أن كيروش لو كان يريد القضاء على تريزيجيه لما أشركه في وسط الملعب، موضحا أن تألق محمد الشناوي حافظ على حظوظ مصر في الخروج بنتيجة مقبولة وإلا لنجح منتخب نيجيريا في تسجيل المزيد من الأهداف.
وتابع: "دفاع المنتخب لم يكن في أفضل حالاته، وكل الخطوط كانت تائهة وفي أقل مستوياتها، والمدرب الذكي الذي ينجح في اختيار اللاعبين الذين ينفذون خططه، وتكليف صلاح بمهام رأس الحربة اختيار خاطئ".

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