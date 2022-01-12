عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

مصر من أفضل الوجهات
مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

صنفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مصر، ضمن أفضل الوجهات السياحية للسفر حول العالم في 2022، إضافة إلى مواقع أخرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وفرنسا.

ونشرت الصحيفة قائمة تضم أبرز ترشيحاتها لقضاء العطلات في عام 2022.

ودعت إلى زيارة مصر، التي ستشهد خلال العام الجاري، افتتاح المتحف المصري الكبير الرائع، وهو مشروع ضخم استغرق بنائه سنوات.

وقالت إنه سيكون أكبر متحف أثري في العالم، ويقام على مساحة 199 فدانا، ويضم كنوز مصر القديمة، بما في مجموعة توت عنخ آمون.

كما أن عام 2022 يمثل صدفة مميزة، حيث يصادف الذكرى المئوية لاكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر، مقبرة توت عنخ آمون، في وادي الملوك قرب الأقصر عام 1922.

وأوضحت الصحيفة أنه لذلك فهناك سببان ممتازان لزيارة مصر التي تتمتع بجو مشمس وشعب مضياف.

الأعلى للآثار يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 2022 .. فيديو

أخبار العالم.. بلومبرج: مصر الأفضل لدى مستثمري الأسواق الناشئة وكورونا يعصف بدول أوروبا

وذكرت أنه يمكن زيارة الأقصر، حيث المناظر الخلابة لمعبد الكرنك ووادي الملوك، والكتابات الهيروغليفية لرائعة في مقابر الفراعنة والمعبد الضخم لحتشبسوت.

وتوقعت أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بحلول شهر ديسمبر المقبل، داعية إلى زيارته لمشاهدة آلاف الكنوز التي لم تعرض من قبل، والموجودة في مخازن المتحف المصري القديم بوسط القاهرة.

كما دعت الصحيفة لزيارة أماكن أخرى، مثل فرنسا التي ستشهد عودة ديزني لاند باريس، حيث سيقام حفل ضخم في السادس من مارس، يصحبه عروض ترفيهية مبهرة.

وبحلول 12 أبريل المقبل، تكمل ديزني باريس 30 عاما، حيث تم افتتاحها في عام 1992، وكانت ثاني حديقة "ديزني" يتم افتتاحها خارج الولايات المتحدة، بعد طوكيو ديزني لاند.

وجاءت قطر أيضا ضمن ترشيحات الصحيفة البريطانية، حيث تشهد البلاد أول بطولة لكأس العالم تقام في الشرق الأوسط، والمقرر إقامتها في 21 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يتواجد أكثر من مليون مشجع من حول العالم في قطر خلال البطولة التي تستمر 28 يوماً.

مصر بريطانيا المتحف المصري الكبير السياحة ميرور السفر بسبب انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

الهيئة الدولية لتغير المناخ: انبعاثات مصر تمثل 0.6 % من النسبة العالمية..فيديو

المتحف المصري الكبير: تجهيز قاعات العرض الرئيسية واستقبال 55.5 ألف قطعة أثرية

ترشيحاتنا

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

كلب يغرس أنيابه في رأس رضيع 23 مرة.. ووالدته نائمة على الأريكة

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. اغتنمه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ