ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

صنفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مصر، ضمن أفضل الوجهات السياحية للسفر حول العالم في 2022، إضافة إلى مواقع أخرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وفرنسا.

ونشرت الصحيفة قائمة تضم أبرز ترشيحاتها لقضاء العطلات في عام 2022.

ودعت إلى زيارة مصر، التي ستشهد خلال العام الجاري، افتتاح المتحف المصري الكبير الرائع، وهو مشروع ضخم استغرق بنائه سنوات.

وقالت إنه سيكون أكبر متحف أثري في العالم، ويقام على مساحة 199 فدانا، ويضم كنوز مصر القديمة، بما في مجموعة توت عنخ آمون.

كما أن عام 2022 يمثل صدفة مميزة، حيث يصادف الذكرى المئوية لاكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر، مقبرة توت عنخ آمون، في وادي الملوك قرب الأقصر عام 1922.

وأوضحت الصحيفة أنه لذلك فهناك سببان ممتازان لزيارة مصر التي تتمتع بجو مشمس وشعب مضياف.

وذكرت أنه يمكن زيارة الأقصر، حيث المناظر الخلابة لمعبد الكرنك ووادي الملوك، والكتابات الهيروغليفية لرائعة في مقابر الفراعنة والمعبد الضخم لحتشبسوت.

وتوقعت أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بحلول شهر ديسمبر المقبل، داعية إلى زيارته لمشاهدة آلاف الكنوز التي لم تعرض من قبل، والموجودة في مخازن المتحف المصري القديم بوسط القاهرة.

كما دعت الصحيفة لزيارة أماكن أخرى، مثل فرنسا التي ستشهد عودة ديزني لاند باريس، حيث سيقام حفل ضخم في السادس من مارس، يصحبه عروض ترفيهية مبهرة.

وبحلول 12 أبريل المقبل، تكمل ديزني باريس 30 عاما، حيث تم افتتاحها في عام 1992، وكانت ثاني حديقة "ديزني" يتم افتتاحها خارج الولايات المتحدة، بعد طوكيو ديزني لاند.

وجاءت قطر أيضا ضمن ترشيحات الصحيفة البريطانية، حيث تشهد البلاد أول بطولة لكأس العالم تقام في الشرق الأوسط، والمقرر إقامتها في 21 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يتواجد أكثر من مليون مشجع من حول العالم في قطر خلال البطولة التي تستمر 28 يوماً.