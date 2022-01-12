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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا من الرياض: نعمل علي تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر

صدى البلد

القى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة مصر امام  الاجتماع  التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي و سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ولفيف من الوزراء العرب وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذى  تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية بمشاركة اكثر من ١٠٠ دولة ويشارك فيه الوزير ممثلا لمصر .

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واكد الملا في كلمته ان مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها  انطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية احد اهم اهدافها، موضحا ان البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية  نجح في تطبيق اصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية و الدولية ،  حيث أن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي  والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي،  وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار اسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي و الركائز الرئيسية للاستثمار الجاد  كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع. 

وزير البترول في الاجتماع التشاوري بالرياض


واستعرض الملا في كلمته أبرز ماتم تطبيقه من اجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين  ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة و بما يعالج العديد من العقبات امام جذب الاستثمارات اللازمة  ، كما جري تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الاتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لايجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة،  و الاهتمام بالتحول الرقمي و بتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

وزراء البترول العرب خلال اجتماعهم في الرياض


واكد الملا ان قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ماتم تطبيقه من اصلاحات مشيرا الي نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم اطلاقها عام ٢٠٢٠ في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا ، لافتا الي ان هذه النتائج الايجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب .

وزير البترول طارق الملا


وأعلن الملا انه يتم العمل علي تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة  في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي ، كما اشار الي مواصلة تشييد  عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى . 


و لفت الملا الي ان رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حالياُ الى 5% خلال العقدين القادمين ، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنوياً.

الملا يدعو لمبادرة عربية للطاقة النظيفة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ

كما اكد المهندس طارق الملا اهمية صناعة التعدين في خدمة الأهداف الحيوية  حيث لن تستطيع الصناعة الحديثة تحقيق اهدافها في إزالة الكربون بدون المنتجات المعدنية التي تدخل في تكوينها ، داعيا في هذا الإطار  الي اعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام تأكيدا على التزام الدول العربية في هذا الشأن. 

 وقد حازت الدعوة المصرية التي وجهها المهندس طارق الملا علي موافقة الوزراء العرب بالإجماع و التوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

وقد وافق الاجتماع علي اطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية و التعدينية، وكذلك اعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جري استعراض ابرز ماتم انجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية و التعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.

المملكة العربية السعودية جائحة كورونا التحول الرقمي وزير البترول الإقتصاد المصرى

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