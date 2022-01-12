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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مساهمة في عملية الاستقرار الأسري

الأوقاف: انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة سكن ومودة بالقاهرة والمنوفية

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات لمبادرات سكن ومودة

 انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "سكن ومودة" بمحافظتي القاهرة والمنوفية خلال الفترة من  10 حتى 13 يناير 2022م ، وعقدت وزارة الأوقاف بالمحافظتين دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، حاضرت فيها واعظات وأئمة وزارة الأوقاف.

وذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية ، وفي إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي . 

وقالت الأوقاف أن الهدف من إطلاق مبادرة "سكن ومودة" هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري ، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين ، بين الآباء والأبناء ، بين الأهل والجيران ، فالمؤمن أينما وقع نفع ، وخير الناس خيرهم لأهله ، وخيرهم أنفعهم للناس.

 

من ناحية أخرى أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أدب الحياة الخاصة يعني شدة احترام الإنسان لنفسه ، وهو أعلى درجات الرقي الإنساني ، فالإسلام دين الفطرة السليمة ، حيث يقول سبحانه:" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ " (الروم: 30) .


ولا شك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق ، ويرسخ القيم الإنسانية السوية ، ويسهم في تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي ، وينشر القيم الحضارية ، ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا .


ولا شك أن للمرء من حياته ما تعود ، فإذا ما تعود الإنسان على التحضر والرقي فيما بينه وبين نفسه صار ذلك سمة وسجية وطبعًا له فيما بينه وبين الناس ، أما إذا حافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمام الناس وخالف ذلك فيما بينه وبين نفسه دخل في باب النفاق النفسي والاجتماعي وما يعرف بانفصام الشخصية ، وربما خانه طبعه وما تعوده من مخالفة الذوق والرقي في خلوته فبدا ظاهرًا جليًّا عفويًّا ، ولو بدون قصد فيما بينه وبين الناس .

 

مبادرة سكن ومودة وزارة الأوقاف

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