الرئيس السيسى: أطلقنا مبادرة حوافز بإجمالى 100 مليار مع بداية كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن جميع الدول تعاملت مع أزمة كورونا وفقا لمعطيات خاصة بها وتم اتخاذ الإجراءات الصحية وإرشادات منظمة الصحة العالمية، معقبا: "دول مواطنينا وبنخاف عليهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى، أن الحكومة أطلقت مبادرة حوافز بإجمالى 100 مليار جنيه مع بداية جائحة كورونا، والذى كان إجراءً مبكرا للغاية فى ظل عدم تحرك عدد كبير من الدول، وذلك لتعزيز وتحفيز الشركات القائمة بالفعل التى كان عليها أموال للكهرباء والضرائب وتم تأجيلها، ولكن بشرط يتضمن الحفاظ على العمالة الخاصة بهم وعدم تسريحها فى ظل جائحة كورونا.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن مصر دولة شابة تتضمن عشرات الملايين، وعند توقف أعمالها ستصبح الدولة غير قادرة على إعطائهم أموالا وإعانات، متسائلا: "اديك اعانة فلوس ولا اديلك عمل؟ واحنا اخترنا العمل لأنه هيؤدى إلى تدفق الأموال للعاملين وستتقدم الدولة خلال العامين الماضيين بمعدلات كان المفروض مش هتحصل ونوقف كل حاجة لحد ما نطمئن إن الجائحة انتهت وتجربتنا كانت غير كده، وقلنا هنتحرك بالعمل ونخفف من آثار الجائحة".