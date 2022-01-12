الإفتاء : لمس القطة وجلوسها على السجادة لا يبطل الصلاة

هل لمس القطة ييبطل الوضوء ؟ وهل جلوسها على سجادة الصلاة يؤثر على طهارة الصلاة؟، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: الوضوء نواقضه معروفة ومحدودة، فمن نواقض الوضوء خروج شئ من السبيلين والنوم ومس المرأة عند بعض المذاهب، ولكن ليس من نواقض الوضوء مس القطة، حتى لو كان هذا الحيوان نجس أما القطة ليست نجسة، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم (( إنها من الطوافين عليكم والطوافات))، فالقطة طاهرة ومسها لا ينقض الوضوء ووجودها على سجادة الصلاة أو إذا لمست ملابس المصلي لا تنقض الوضوء.



وتابع: أما إذا قضت حاجتها على سجادة الصلاة فمكان النجاسة فقط هو الذي يغسل.

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار على السؤال قائلًا: أن الصلاة تعد صحيحة فى هذه الحالة ولم تبطل، مشيرًا إلى أن القطة ليست بنجسة؛ وبالتالى الموضع التى تمر عليه يبقي على طهارته كحالته الأولى.





واستشهد فى فتواه بما ورد في سنن أبى داود وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا».



ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: "هل ملامسة القطة للمصحف حرام".





وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه عند قراءة القرآن تبعد القطة عن المصحف، لأنه بأظافرها ممكن أن تمزق ورق المصحف، وأن تكون بجوارك أثناء القراءة ولا حرام في ذلك.



وأشار إلى أن القطط في الإسلام حيوانات طاهرة، ووردت أحاديث من السُنة النبويّة التي تدل على طهارتها وجواز اقتنائها وتربيّتها.



تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا حول حكم ملامسة القطة للمصحف.



ورد أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه عند القراءة يجب إبعاد القطة حتى لا تقطع باظافرها أوراق المصحف حينما تكون بجوار من يقرأ.



وأضاف أنها من الطوافين في البيت وليست نجسة كالكلب فقد روى مالك من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: " إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم - أو الطوافات .





حكم إزاحة «القطة» إذا مرت أمام المصلي



وجهت متصلة تساؤلا إلى الدكتور مجدى عاشور،المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه " لدى قطة فى المنزل ولكن عندما أصلى تأتى أمامى وتشغلني فكيف أفعل معها حتى لاتشغلنى فى الصلاة ؟".



وأجاب الدكتور عاشور قائلًا"إن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - عندما دخل ووجد قطة تشرب من إناء كانوا يشربون منه فقال لهم سيدنا محمد إنها من الطوافين عليكم والطوافات،فهى ليست بناجسة فاتركيها تقف أمامكي ولكن لا ننشغل بها وإنما ننشغل بصلاتنا".





حكم تربية القطط و ضوابط الاحتفاظ بها



تربية القطط ليست من الأمور المحرمة على المسلم، حيث أجاز علماء الفقه الإسلامي للإنسان المسلم أن يتملّك المباحات ما لم يسبقه إلى تملّكها أحدٌ، كأن يأخذ شيئًا من الحطب أو الأخشاب من الشجر ونحوها، أو أن يأخذ قطةً ويربيها لديه، ويدخل ذلك الشيء في ملكه بوضع يده عليه ما لم يكن ملكًا لأحدٍ، وبناءً على ذلك فلا بأس في أن يربي الإنسان قطةً.



كما يباح له الاحتفاظ بها بشرط أن يُحسن معاملتها فلا يؤذيها، ويشترط له أن يطعمها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض إن كان غير قادرٍ على توفير الطعام لها، لكن إذا ثبت ضررها؛ كأن تكون مصابةً بمرضٍ يمكن أن ينتقل للإنسان فلا ينبغي له حينها الاحتفاظ بها؛ لأنّ القاعدة الشرعية تقضي بأنّه: لا ضرر ولا ضرار.