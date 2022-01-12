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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس لـ 26 يناير

صدى البلد

أجلت محكمة مستأنف مدينة نصر، محاكمة المتهمين بالتعدي علي رئيس حي عين شمس وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة استئنافهم على حكم حبسهم 7 سنين مع الشغل والنفاذ لإدانتهم بالبلطجة لجلسة 26 يناير لضم المفردات.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، بالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وأقام المحاميان، دفاع رئيس الحي مدنيًا، دعوى ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.

كان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله- بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات- يحوزها شقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة بتحريض من مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك"- مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جارٍ ضبطهما.

وترجع سبب الواقعة لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين، وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

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