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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ مدينة الأمل الجمعة القادمة

قافلة دعوية أرشيفية
قافلة دعوية أرشيفية

 تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر  وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة " التاسعة صباحًا"، إلى مدينة الأمل  (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام  الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وتضم القافلة  10 علماء:  خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " القيم المجتمعية" .


وذلك على النحو التالي: 

1.  د/ رمضان عفيفي عفيفي بحيري - مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية - مسجد أحباء الشعراوي
2. أ.د/ عماد عبد النبي محمود عبد النبي - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - مسجد الفاروق عمر
3.  د/ محمد عبد ربه عبد السلام عبد الجيد - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد نور الإسلام 
4.  د/ صلاح السيد محمد - مدير عام مناطق الدعوة والإعلام الديني - مسجد التيسير
5.  الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - مسجد الصلاح
6.  الشيخ/ مصطفى خالد محمد خالد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد الهدى
7. الشيخ/ رجب عبد الواسع محمد - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن - مسجد السيدة مريم
8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي عواد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد عباد الرحمن 
9. الشيخ/محمد عبد الستار محمد أحمد - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد سيد المرسلين
10. الشيخ/ محمود سلامة عبد القادر معوض - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد المؤمن وشهرته المهيمن
 

الأوقاف الأزهر الجمعة القافلة الدعوية المشتركة عزبة الهجانة

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