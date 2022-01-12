انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ مدينة الأمل الجمعة القادمة

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة " التاسعة صباحًا"، إلى مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وتضم القافلة 10 علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " القيم المجتمعية" .



وذلك على النحو التالي:



1. د/ رمضان عفيفي عفيفي بحيري - مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية - مسجد أحباء الشعراوي

2. أ.د/ عماد عبد النبي محمود عبد النبي - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - مسجد الفاروق عمر

3. د/ محمد عبد ربه عبد السلام عبد الجيد - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد نور الإسلام

4. د/ صلاح السيد محمد - مدير عام مناطق الدعوة والإعلام الديني - مسجد التيسير

5. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - مسجد الصلاح

6. الشيخ/ مصطفى خالد محمد خالد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد الهدى

7. الشيخ/ رجب عبد الواسع محمد - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن - مسجد السيدة مريم

8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي عواد - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد عباد الرحمن

9. الشيخ/محمد عبد الستار محمد أحمد - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد سيد المرسلين

10. الشيخ/ محمود سلامة عبد القادر معوض - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد المؤمن وشهرته المهيمن

