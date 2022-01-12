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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة السولية .. منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

محمد صلاح
محمد صلاح

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه اليوم على ملعب التدريب سيناج بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام نيجيريا أو الذين شاركوا في جزء منها، بينما أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة كاملة تدريبات استشفائية في مقر الإقامة.

وواصل عمرو السولية المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة، فيما غاب عن التدريبات أكرم توفيق وأحمد فتوح في انتظار عمل الأشعة اليوم بعد أن حالت ظروف أجهزة الأشعة بالمستشفى عن اجرائها مساء أمس.

وطالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، لاعبي المنتخب بغلق صفحة الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفراعنة بالأمم الإفريقية .



وأكد كيروش ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه في تقديم عرض قوي خلال المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو والظهور بشكل قوي يمحوا آثار الشكل السيء الذي تم الظهور به أمام نيجيريا .

كيروش يطالب لاعبي المنتخب بغلق صفحة نيجيريا ورد الاعتبار أمام غينيا بيساو

شطة: كيروش يتعامل معنا كشعب متخلف كرويا


وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

 

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.

 

وحصل منتخبي السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا
ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا
1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

منتخب مصر الأول نيجيريا عمرو السولية كارلوس كيروش

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