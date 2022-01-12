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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوميكرون.. الولايات المتحدة علي عتبة التعايش مع فيروس كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

اعتبر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، أنه بعد المتحور أوميكرون ستكون الولايات المتحدة على عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها التعايش مع فيروس كورونا.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال فاوتشي، "في وقت يتقدم تفشي أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة الشخص المعرض لخطر الإصابة".

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

وفي وقت سابق، قال فاوتشي، "لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول فلنتعايش مع الفيروس، بسبب خصوصا الضغط الحالي على نظام الرعاية، لكنني أعتقد أننا سنصل إليها".

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ورجح أن يصاب "الجميع تقريبا" بالمتحور أوميكرون، لأنه سريع العدوى، مشيرا إلى أنه من غير المرجّح أن يتم القضاء على فيروس كورونا بشكل كامل.

وتابع: "لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول"، داعيًا إلى وضع "استراتيجية جديدة" قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات، خصوصًا بـ أوميكرون الذي أصبح مهيمنا خلال أسابيع، وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر ديسمبر.

فيروس كورونا الولايات المتحدة فاوتشي كورونا كوفيد اوميكرون

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