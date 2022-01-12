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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلبية لدعوة الرئيس السيسي.. الطفلة جنى في منتدى شباب العالم.. صور

الطفلة جنى
الطفلة جنى

حضرت الطفلة النوبية "جنى" فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمقامة في مدينة شرم الشيخ، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وكان الرئيس السيسي، أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل، بحافظة أسوان، وحرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، قبل أن يدعو الطفلة جنى، التي استقبلت في مرسى جزيرة "كيكي" لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

فيما انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في شرم الشيخ جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من آثار جائحة كورونا. 

منتدى شباب العالم، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقد انطلق المنتدى عبر ثالثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سالم وازدهار من مصر إلى العالم. 

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثالث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

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جني الطفلة النوبية شباب العالم عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا

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