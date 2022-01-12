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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكنش بيشرب سيجارة.. القصة الكاملة لذبح محامٍ لـ زوجته في الدقهلية

صدى البلد

في لحظات غضب وقسوة، تحول حب مريم وأحمد لقصة جريمة تصيبك بالذهول عند سماعها، تجرد أحمد من مشاعر حبه اتجاه مريم بل تجرد من مشاعره الإنسانية عامة وذبح زوجته دون أدنى تفكير وتركها تنزف في عش الزوجية وفر هارباً على أسطح المنازل خوفاً من القبض عليه حتى شاء القدر أن يمسك به الأهالي.

بالبكاء والعويل الذي يقشعر له الأبدان، استقبل أهل الضحية خبر قتل أحمد لابنتهم حيث قال الحاج محمد والد الفقيدة مريم: “أنا كنت يعتبر أحمد جوز بنتي بمثابة ابني بالظبط وكنت بحبه من كتر ما بنتي بتحبه خاصه بعد ان انجبت منه طفلة عمرها 3 أعوام”.

وأضاف الأب المكلوم: “نفسي اسأله قتلتها ليه دة انت كنت ابنى زيك زيها مش بفرقك عنها، ليه يا أحمد مريم حبييتك تعمل فيها كده ، مريم الطيبة الحنينة قتلت حبيبتك ليه إيه القسوة دى جبتها منين؟”.

وتابع الأب وهو في حالة من الانهيار: “مريم مكنتش بترضى تأكل حاجه عندنا من غيرك راجعة من امتحانها فى  الكليه ومستنيه تاكلوا مع بعض عملت ليك ايه قولى حرام عليك”.

وتساءل الأب عن سبب قتله لها الذي مازال غامضا قائلا: “زهقت منها ولا مضايق فى حاجه رجعها لينا إحنا أولى بيها”.

وقالت والدة الضحية في حالة يدمي لها القلب: “قتلتها ليه يا ابني دة ماكنش بيشرب السيجارة حتى إحنا مش فاهمين ليه”.

وكان  عدد من أهالي قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، قد تمكنوا من ضبط شاب أثناء محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة؛ لمنزله عقب قيامه بذبح زوجته في ساعه متأخرة من مساء أمس بسبب خلافات وتركها تنزف حتى الموت بمنزلهما.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية كفر الجنينة التابعة للمركز بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن  من القبض عليه خلال محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزله. 

وتمكنت المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة لخلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة.

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