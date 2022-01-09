ابتزاز بـ صور ورسائل خادشة للحياء.. سقوط علياء في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية من إلقاء القبض على فتاة، كانت تبتز عددا من المواطنين بصور ورسائل خادشة للحياء من أجل الحصول على أموال منهم مقابل وقف نشر تلك الصور، بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة في الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدد من البلاغات من عدد من المواطنين بقسمي شرطة أول وثان المنصورة ومباحث الإنترنت، بقيام فتاة بابتزازهم وتهديدهم عن طريق صور وفيديوهات مركبة وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحايا.

وبالفحص تبين أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة.

ضبط المتهمة بـ ابتزاز المواطنين في الدقهلية

وبتشكيل فريق بحث، بمشاركة ضباط مباحث الإنترنت، تم التوصل إلى شخصية المتهمة وتدعى علياء، وجرى تحديد مكان الرسائل الصادر منها التهديدات.

وبتقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة لها، وتم إلقاء القبض عليها وضبط الأجهزة المستخدمة فى التهديد، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة في الدقهلية، وتبلغ من العمر 36 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.