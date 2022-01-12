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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش لازم يمشي.. آراء الجماهير في أداء منتخب مصر أمام نيجيريا.. فيديو

صدى البلد

تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للخسارة الأولى أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.
 
وحصد منتخب النسور الخضراء الثلاث نقاط الأولى فى البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة فى انتظار نتيجة مباراة السودان وغينيا بيساو بعد قليل، بينما تبقى رصيد مصر بلا نقاط فى المركز الرابع فى ترتيب المجموعة.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير المصرية حول أداء لاعبي منتخب مصر في مباراة أمس، أمام منتخب نيجيريا، وجاءت الردود علي أداء لاعبي المنتخب وكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، كالاتي:

قال محمد عبد الفتاح أن أداء منتخب مصر كان سيئًا للغاية أمام منتخب نيجيريا، وأنه لم يكن الأداء المنتظر من قبل منتخب مصر، الذي كان يتطلع إليه الجماهير.

وأشار حسني علي، إلى أن لاعيبة منتخب مصر لم توضع في مكانها الصحيح أثناء المباراة، ويرجع الخطأ لخطة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، الذي لم يوضع كل لاعب في مكانه الصحيح داخل الملعب.

وتابع عمر مصطفي أن منتخب مصر يجب أن يحسن من أدائه بشكل أفضل من مباراة أمس، حيث أن بطولة أمم افريقيا من البطولات المهمة التي يسعي المنتخب للفوز بها.

وأكمل حسني تيسير، أن لاعيبة المنتخب أدوا ما عليهم من مجهود في المباراة أمام نيجيريا، ولكن الخطأ جاء من المدير الفني للمنتخب، الذي جعل لاعبي المنتخب في مكان غير المتعودين للعب بداخله.

وطالب عمرو إبراهيم بتغيير المدير الفني كارلوس كيروش، وذلك بسبب سوء تخطيطه مع لاعيبة المنتخب، وعدم قيادة المنتخب بالاداء المطلوب داخل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

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