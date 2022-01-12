المقاتل الشجاع.. أحمد حسن يوجه رسالة دعم لـ أكرم توفيق بعد إصابته

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، رسالة دعم إلي أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه قائلا: “عهدناك رجلًا مقاتلًا شجاعًا في الملعب وننتظرك سريعًا إن شاء الله كما عهدناك يا أكرم”.



وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على إجراء اتصالات هاتفية بالجهاز الفني للفريق الأحمر، بهدف الترتيب مع نظيره في المنتخب الوطني بسرعة عودة أكرم توفيق الظهير الأيمن الكاميرون.

وشدد محمود الخطيب ، علي ضرورة خضوع أكرم توفيق لفحوصات طبية مكثفة فور عودته وتسليمه تقرير طبي خلال ساعات يتضمن تحديد موعد عملية إجراء جراحة الرباط الصليبي .

وسادت حالة من الصدمة الشديدة داخل أرجاء النادي الأهلي ، عقب الإعلان عن إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول والمنتخب الوطني بالرباط الصليبي.