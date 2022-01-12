هيئة الكتاب تصدر كتاب "علم الفلك للهواة"

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "علم الفلك للهواة"، تأليف إبراهيم يحيى.

وكتاب علم الفلك للهواة يقدم فكرة مبسطة عن بعض المفاهيم الفلكية الأساسية لهاوي الفلك، ويعد الفلك من العلوم التي ارتبطت بوجود الإنسان على الأرض.

ويمكن تعريف علم الفلك بأنه نشاط عقلي وفكري للبحث والكشف عن الحقيقة مثل الفلسفة.

ويضم الكتاب تسعة فصول يقدم الفصل الأول منها لمحة تاريخية عن علم الفلك وتطور مفهوم الإنسان للكون.



والفصل الثاني يتناول الحركة الظاهرية للنجوم وزمن دوران الأرض وخطوات الرصد والحركة اليومية للشمس، وأسماء النجوم وحركتها .



الفصل الثالث يتحدث عن القمر، وحركة القمر في السماء والكواكب والكويكبات وغيرها.

أما الفصل الرابع يعرض لرصد النجوم وخصائصها وأنواعها.

فيما يتحدث الفصل الخامس عن التلسكوبات الفلكية.

ظواهر فلكية



بينما يتناول الفصل السادس من كتاب “علم الفلك للهواة” الظواهر الفلكية والضوء البروجي والكسوف والخسوف والشهب والنيازك والمذنبات.



والفصل السابع يتحدث عن المجرات .والثامن يتناول المجموعات النجمية .وأخيرا الفصل التاسع مقدمة بسيطة عن الكون .ويضم الكتاب ملحق خرائط النجوم، وعجلة النجوم ،ونماذج من هواة الفلك في التاريخ.