إيران تكشف تفاصيل عرض أمريكا اتفاق نووي مؤقت..وتؤكد: لم نقبل أو نرفض

كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة عن اقتراح دول "4+1" اتفاق مؤقت في المحادثات النووية في فيينا بهدف التوصل لاتفاق دائم مستقبلا.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة إن إيران لم تقبل المقترح ولم ترفضه، وأن أولويتها التوصل إلى اتفاق دائم.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن على الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل.

وأكد وحيد جلال زادة أن "إيران ليست متفائلة بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، كونها تريد العودة واستغلال الاتفاق النووي لتقييد برنامج إيران النووي".

وأوضح أن الاتفاق المؤقت يطالب بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم، ووقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي، كما يطرح فكرة الإفراج عن بعض أموال إيران المجمدةن كما ترفض الولايات المتحدة آلية تحقق طويلة الأمد وتتحدث عن آلية قصيرة، كما أنها غير مستعدة لرفع كافة العقوبات وتسعى لإبقاء بعضها.

بينما تطالب إيران أيضا بضمانات أمريكية مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

فيما ذكر مصدرات مطلعان على البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" الأمريكية أن إدارة بايدن تعتقد أن الأمر الآن مجرد أسابيع قبل نقطة القرار الحاسمة: إما أنه سيتم التوصل إلى اتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أو أن المحادثات ستنهار وستتحرك الإدارة لممارسة المزيد من الضغط على إيران.

وفقًا للمصدرين، حددت إدارة بايدن نهاية يناير أو أوائل فبراير كموعد نهائي لاتخاذ قرار وتعتزم تكثيف رسائلها العامة بشأن إيران قبل ذلك الحين.