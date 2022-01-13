انطلاق قوافل علاجية مجانية بقرى دمياط.. غدا

محافظة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، انطلاق قافلة علاجية صباح الخميس تحت رعاية كلامنا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، في إطار خطة وزارة الصحة بالطلاق عدد من القوافل العلاجية المجانية لتغطية كافة قرى ومدن المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بدمياط أن ذلك استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المديرية مطلع ونهاية كل أسبوع،حيث تتضمن تلك القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة للأشعة واخرى السونار، الى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين للحد من انتشار الفيروس.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال القافلة المُنفذة مؤخرًا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الحالات الحرجة وتوجيها إلى المستشفيات لإجراء باقي الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية.

وتابع، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية توفر الكثير على المواطنين الغير قادرين بقرى دمياط.

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