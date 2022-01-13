عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

انطلاق قوافل علاجية مجانية بقرى دمياط.. غدا

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، انطلاق قافلة علاجية صباح الخميس تحت رعاية كلامنا  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، في إطار خطة وزارة الصحة بالطلاق عدد من القوافل العلاجية المجانية لتغطية كافة قرى ومدن المحافظة.

 

وأوضحت مديرية الصحة بدمياط أن ذلك استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المديرية مطلع ونهاية كل أسبوع،حيث تتضمن تلك القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة للأشعة واخرى السونار، الى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين للحد من انتشار الفيروس.

 وأشار الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال القافلة المُنفذة مؤخرًا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الحالات الحرجة وتوجيها إلى المستشفيات لإجراء باقي الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية.

وتابع، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية  توفر الكثير على المواطنين الغير قادرين بقرى دمياط. 

اقرأ أيضا 

صرف معاش وتوفير العلاج أبرز مطالب أهالى دمياط من المحافظ

دمياط وزير الصحة لقاح كورونا الأدوية مديرية الصحة

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: منتدى شباب العالم صناعة مصرية وخرج بشكل أكثر من رائع (فيديو)

ترشيحاتنا

دعاء الاستفتاح في الصلاة .. اعرف فضله وسبب مداومة النبي عليه

كأس الرابطة المصرية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم

"يونيدو": تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي بمصر لتحسين الإنتاجية

العراق.. الجيش يشن ضربة جوية ضد داعش شمالي بغداد

بونفرير: كيروش ولاعبو مصر يتحملون مسئولية الخسارة ضد نيجيريا

المديرة الإقليمية للبنك الدولي: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال ٢٠٢٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ