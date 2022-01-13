توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 13- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 13- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ماليا ومهنيا: القمر بمنزل العلاقات يساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تستخدم منطقا هادئا ولبقا، إذا أردت أن تقنع وتؤثر في الآخرين

برج الجوزاء

عاطفيا: تناغم القمر مع عطارد يعدك بالسعادة والقوة، وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة، وتستطيع أن تثبت نفسك.

برج السرطان

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تراقب في صمت، وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاصا لمن تحب، ولمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ماليا ومهنيا: اليوم تبدو جاهزا بحجج قوية وتستطيع أن تصل لأهدافك

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم.. تخطط للمستقبل، وتحمي نفسك ومصالحك، وتحقق مكاسب.

برج القوس

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

مهنيا وماليا: تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وبتنظيم أفكارك، فقط ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك

برج الجدي

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تمنحك يقظة وإشراقة وروح تفهّم لوجهات النظر المختلفة، وقد تجد حلول جذرية للصراعات.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على استثمار جهودك، وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعلك تضع الحب في مقدمة اهتمامك.. فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة



