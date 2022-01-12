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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة للشيف شربيني

ممبار باللحمة المفرومة
ممبار باللحمة المفرومة

يعد  الـ ممبار باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التى يحبها كثيرون ولكن كيف تستطيع ربة المنزل إعدادها بمذاق احترافي مثل الأنواع المباعة فى المطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل  ممبار باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
 

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مقادير ممبار باللحمة المفرومة
أرز 

لحمة مفرومة 

شبت 

بقدونس 

كزبرة 

مرقة 

بصل 

ثوم 

طماطم 

صلصة طماطم 

كمون 

نعناع 

قرفة 

ملح وفلفل أسود 

بهارات مشكلة 

كرفس 

جزر 

زعتر 

فلفل حار

 ورق لورا 

زيت للقلي 

بقدونس  للتقديم


طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة:

  • يغسل الممبار وينظف جيدا ويغسل بالملح ثم يشطف بالماء .
  • يتم خلط الأرز واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم والكمون والزعتر و البهارات والقرفة والنعناع والكزبرة والبقدونس والشبت مع بعض جيدا ويتم تعصيج هم على النار.
  • يحشى الممبار بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس و ورق لورا والمرقة ثم يقلى في الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس واستمتعي بمذاق الـ ممبار باللحمة المفرومة.
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