وزير الشباب: انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للجان السابقة التي تولت مسؤولية نادى الزمالك حتى عودة المستشار مرتضى منصور، موضحة أن عدد المرشحين في انتخابات الزمالك مؤشر جيد للديمقراطية و الذى وصل لـ أكثر من 70 مرشح، وقائمة على رأسها الكابتن أحمد سليمان و آخري برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من تولوا النادي فى الفترة الماضية تحملوا المسئولية، وكانت الظروف صعبة للغاية.

وأوضح أن انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة في الجيزة تتابع التجهيزات و تتابع الملفات من لجنة قانونية وتم وضع خطة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بسعي المستشار مرتضى منصور لإجراء الانتخابات وتطبيقه لخطة الوزارة، داعيا كبار نادي الزمالك بالوقوف خلف النادي حتى الخروج بالعملية الانتخابية على أكمل وجه.