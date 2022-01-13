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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتبارا من اليوم.. صرف صحي الإسكندرية: تكثيف الاستعدادات لاستقبال نوة الفيضة الكبرى

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع يتابع تمركز سيارات الصرف

أعلنت شركة الصرف الصحي، أنه من المتوقع أن تشهد غدا محافظة الإسكندرية أمطارا تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساء لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة، مع بداية نوة الفيضة الكبرى.
وأشارت الشركة إلى استمرار الاستعداد بعناصر الطوارئ، ونشر السيارات و البدلات اعتبارا صباح باكر الخميس و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

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وأضافت أن جميع عمال الصرف الصحي يتواجدون في الشارع على مدار 24 ساعة، خاصة في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحددها الشركة، التي من المتوقع أن تشهد تراكمات المياه التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.
وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، التي تبدأ اليوم الخميس المقبل وتستمر لعدة أيام، تشهد خلالها أحوالا جوية سيئة، من شدة الرياح، وسقوط أمطار غزيرة رعدية، وارتفاع موج البحر بشدة، ما يؤدي لتعطل الصيد وحركة الملاحة البحرية.
وسميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار.
 

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