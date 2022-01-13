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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من بينها التي استقبلت منتدى شباب العالم.. السياحة والآثار: إيفاد لجنة للتفتيش على ٧٩ منشأة فندقية بشرم الشيخ

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

استكمالاً للحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار  دورها  الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، خلال الأيام القليلة الماضية، بإيفاد لجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ.

وقد تضمنت هذه المنشآت عدد ما يقرب من ٧٩ فندقاً من بينها تلك المنشآت التي استقبلت ضيوف منتدى شباب العالم المنعقد حالياً بالمدينة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن هذه اللجان قامت بمتابعة المستوى السياحي والصحي لتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها والتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بها وبجميع المرافق الموجودة بها.

وأضاف محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية إلى أنه تم خلال المرور توجيه المنشآت الفندقية نحو ضرورة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والسياحة الخضراء وجعل الفنادق صديقة للبيئة، وذلك فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والمقرر استضافته العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

وفي سياق متصل، وفي إطار  الاستعدادات لاستقبال المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ للوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، كانت قد قامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تضم مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، وعدد من المفتشين بالإدارة المركزية، والمشرف العام على مكتب الوزارة بمحافظة جنوب سيناء.

وقد قامت هذه اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من بينهم مديري المنشآت الفندقية المستضيفة للوفود بالمدينة ومسئولي كل من غرفة المنشآت الفندقية بالمدينة ووكيل أول وزارة الصحة ومسئولي الطب الوقائي  بالمدينة والجهات المنظمة للمنتدى، للتأكيد على كل من ضرورة التزام المنشآت الفندقية بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وتوفير غرفة فى كل منشأة فندقية لعمل PCR للوفود المشاركين، وكذلك عيادة طبية فى كل منشأة تكون على المستوى المطلوب، ومتابعة المستوى السياحى وتطبيق اشتراطات السلامة الصحية، ومستوى أداء العاملين بها.

وهذه  اللجنة لا زالت متواجدة حالياً بمدينة شرم الشيخ للمتابعة المستمرة للمنشآت والتأكد من تلافى أية ملاحظات تم أو يتم رصدها بأى منها.
 

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار المنشآت الفندقية لجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية الفنادق صديقة للبيئة

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