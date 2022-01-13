أخبار العالم| تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن أوميكرون.. ومصر تتسلم ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا “خطير”، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

مصر تتسلم ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية

أعلنت مؤسسة "روسآتوم" الروسية، أمس الأربعاء، أنها سلمت مصر، وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية وحدتي الطاقة 3 و4.

إيران تكشف تفاصيل عرض أمريكا اتفاق نووي مؤقت..وتؤكد: لم نقبل أو نرفض

كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة عن اقتراح دول "4+1" اتفاق مؤقت في المحادثات النووية في فيينا بهدف التوصل لاتفاق دائم مستقبلا.

الصحة العالمية: سكان “تيجراي” يعيشون في جحيم غير مسبوق بسبب حصار الإقليم

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن حصار إقليم تيجراي يسبب "جحيما" لسكانه لم يشهده العالم في أي مكان.

لوجورنال دو أفريك: أمريكا لا تستبعد توجيه ضربة عسكرية ضد إثيوبيا

أفاد تقرير لموقع لوجورنال دو أفريك، أن أمريكا لا تستبعد القيام بعمل عسكري ضد نظام آبي أحمد في إثيوبيا، التي تحظى بدعم دولي واضح، وتمثل شوكة في خاصرة واشنطن في القرن الأفريقي.

تقارير جديدة تفجر مفاجأة بشأن أسعار النفط خلال 2022

يتوقع المحللون أن أسعار النفط التي صعدت بنسبة 50٪ في عام 2021 ستواصل المضي قدمًا هذا العام نحو الصعود، قائلين إن الافتقار إلى الطاقة الإنتاجية ومحدودية الاستثمار في قطاع النفط قد يرفع سعر النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

أمريكا تكشف عن سبب ارتفاع وفيات فيروس كورونا

قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن حالات الاستشفاء من فيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنحو 33٪ وارتفعت الوفيات الى 40٪ عن الأسبوع السابق.

مطار ألما آتا الدولي في كازاخستان يستأنف عمله

أعلنت السلطات الكازاخستانية استئناف عمل مطار ألما آتا الدولي بعد انتهاء موجة واسعة من الاضطرابات وأعمال الشغب في البلاد في مطلع يناير الحالي.

اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير مروحية للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير طائرة مروحية تابعة لمليشيات الحوثي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.