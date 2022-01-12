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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير جديدة تفجر مفاجأة بشأن أسعار النفط خلال 2022

أسعار النفط
أسعار النفط

يتوقع المحللون أن أسعار النفط التي صعدت بنسبة 50٪ في عام 2021 ستواصل المضي قدمًا هذا العام نحو الصعود، قائلين إن الافتقار إلى الطاقة الإنتاجية ومحدودية الاستثمار في قطاع النفط قد يرفع سعر النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

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رغم اقترابها من مكاسب أسبوعية.. أسعار النفط تشهد تراجعات بسبب كازاخستان وليبيا

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ارتفاع حاد في أسعار النفط مع استمرار التوترات في كازاخستان

وعلى الرغم من أن متحور أوميكرون قد دفع حالات كورونا إلى أعلى بكثير من الأرقام التي سجلها العام الماضي، يقول المحللون إن أسعار النفط ستدعمها إحجام العديد من الحكومات عن استعادة القيود الصارمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي عندما انتشر الوباء في عام 2020، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أنه تم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 84 دولارًا اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في شهرين.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق: "بافتراض أن الصين لا تعاني من تباطؤ حاد، وأن أوميكرون أصبحت بالفعل أومي ذهب، ومع قدرة أوبك + على زيادة الإنتاج محدودة بشكل واضح، لا أرى أي سبب يمنع خام برنت من التحرك نحو 100 دولار في الربع الأول، ربما قبل ذلك".

وتخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، تدريجيا تخفيضات الإنتاج التي تم تنفيذها عندما انهار الطلب في عام 2020.

ومع ذلك، لا يستطيع العديد من المنتجين الصغار زيادة الإمدادات، وكان آخرون حذرين من ضخ الكثير من النفط في حالة تجدد انتكاسات فيروس كورونا.

 

 

 

اسعار النفط فيروس كورونا الطاقة الانتاجية الاقتصاد العالمى استثمار متحور اوميكرون

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