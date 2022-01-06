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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حاد في أسعار النفط مع استمرار التوترات في كازاخستان

أسعار النفط
أسعار النفط

صعدت أسعار النفط صباح اليوم الخميس، بشكل كبير لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، وذلك مع استمرار التوترات في كازاخستان، وتوقف الامدادات من ليبيا.

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النفط يهبط من ذروة شهر بفعل خطط أوبك+ وتراجع مخزونات الوقود الأمريكية

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النفط يهبط من ذروة شهر متأثرا بخطط "أوبك+" ومخزونات الوقود الأمريكية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار إلى 81.80 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فزادت دولارا أيضاً إلى 78.85 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرج."

وكانت مجموعة أوبك+ قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

 

كازاخستان اسعار النفط خام برنت العقود الآجلة النفط

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