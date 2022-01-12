أمريكا تكشف عن سبب ارتفاع وفيات فيروس كورونا

قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن حالات الاستشفاء من فيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنحو 33٪ وارتفعت الوفيات الى 40٪ عن الأسبوع السابق.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، إن ارتفاع إصابات فيروس كورونا الأمريكية، مدفوع بمتحور أوميكرون شديد العدوى، من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: "إن حجم هذه الزيادة مرتبط إلى حد كبير بمتحور أوميكرون، والذي يمثل الآن حوالي 90٪ من حالات فيروس كورونا في البلاد".

وتزايد عدد حالات الاستشفاء منذ أواخر ديسمبر، حيث تجاوز متحور أوميكرون متحور دلتا، بإعتباره السلالة المهيمنة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن أوميكرون من المحتمل أن يكون أقل فتكًا من السلالات السابقة.

قالت والينسكي إن الزيادة الأخيرة في وفيات فيروس كورونا من المحتمل أن يكون تأثيرًا متأخرًا لمتحور دلتا.

وأضافت: "قد نرى وفيات من أوميكرون لكنني أظن أن الوفيات التي نشهدها الآن لا تزال من دلتا"، مضيفة أن الأمر سيستغرق وقتًا لفهم كيفية تأثير أوميكرون على إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.