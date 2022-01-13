كأس الرابطة المصرية.. موعد مباراة الاهلي والجونة اليوم

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد الأهلي وي السلام، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة المحلية.

تُذاع أحداث مباراة الأهلي والجونة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 كونها الناقل لجميع منافسات البطولات المحلية.

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 02:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.